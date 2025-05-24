Süleyman Soylu: "Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir, bugün o başarılmıştır"

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu:

"Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin açtığı çizgi, 40 yıldır Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu travma ve maliyetlerin bedeli bile anlatılamaz"

"Bir şehidin bedeli bile yoktur. Biz gençlerimizin bir daha bu travmaları yaşamasını istemiyoruz"

"Biz Batı'nın oyununa gelerek onların silahlarıyla, mermileriyle bu ülkenin bölünme travması ve korkusuyla artık yaşamak istemiyoruz"

TRABZON - TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği Gençlik Akademileri programında gençlerle buluştu. Önceki dönem İçişleri Bakanı Soylu, "Terör örgütleri uyurlar ve ayağa kalkarlar. Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir. Bugün o başarılmıştır" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Gençlik Akademileri Kamu Diplomasisi Akademisi programına katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Süleyman Soylu'nun yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, teşkilat mensupları ve çok sayıda genç yer aldı.

Programda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Cudi ve Gabar'da günlük 80 bin varil petrol üretilebiliyorsa, bu mücadelenin sonucudur. Bu başarı, başta Cumhurbaşkanımızın iradesi olmak üzere, Devlet Bahçeli Bey, Mustafa Destici Bey ile birlikte tam bağımsız Türkiye yolunda verilen mücadelenin bir yansımasıdır. Bu işin mimarı, güvenlik politikalarını eksiksiz uygulayan, terörle mücadelede gece gündüz demeden çalışan, ülkemizi terörsüz Türkiye'ye taşıyan Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Biz de gençlerimizi, Büyükşehir Belediyesi ve gençlik meclisimizle birlikte medeniyetimizi ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü daha iyi anlatarak onlara büyük sorumluluklar yükleyeceğimiz bu programla donatmak istedik. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 21. yüzyıl Türkiye'si olarak bu yolculuğumuz hayırlı ve uğurlu olur. Tekrar şehrimize hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir, bugün o başarılmıştır"

Önceki dönem İçişleri Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ise, gençlerle kamu diplomasisi konusunda deneyimlerini paylaştı. Türkiye'nin son yıllarda uluslararası alanda izlediği aktif dış politikanın gençler tarafından iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Soylu, bilgi çağında yetişen gençlerin sadece yerel değil, küresel gelişmeleri de yakından takip etmesinin hayati olduğunu belirtti. Soylu, "Terörsüz Türkiye diyorlar. Bu kadar terörle mücadele ettik ne oldu, terörsüz Türkiye geldi diyorlar. Bunu ne için yaptınız diyorlar. Ülkemizde terör örgütleri ortadan kalksın diye hep beraber elimizden geleni yapmadık mı? Fedakarlıklarımızı ortaya koymadık mı? Bu mücadelede ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmadık mı? Bunu ne için istedik ayrılmak için mi, birlik için mi, kardeşlik için mi? Bunu kardeşlik için yaptık. Türkiye'de böyle liderler çok gelmez. Tekrar söylüyorum fırsatını bilelim, değerlendirelim. Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin açtığı çizgi 40 yıldır Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu travma ve maliyetlerin bedeli bile anlatılamaz. Bir şehidin bedeli bile yoktur. Biz gençlerimizin bir daha bu travmalarını yaşamasını istemiyoruz. Biz Batı'nın oyununa gelerek onların silahlarıyla, mermileriyle bu ülkenin bölünme travması ve korkusuyla artık yaşamak istemiyoruz. Güçlü bir Türkiye var. Büyük bir Türkiye var. Her ikisinden de Allah razı olsun büyük bir irade ortaya koydular. Memleketine büyük hizmet ettikleri için doğru anlaşılıyorlar. Kimseyle pazarlık yapmıyorlar. Belki bunun maliyetini gençlerimiz bugün o kadar anlayamayabilirler. Onlara hak da veriyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır Türkiye'nin içerisinde çok büyük terörle ilgili işler kalmadı, bu doğru. Ama onun öncesinde kaldık. Terör örgütleri uyurlar ve ayağa kalkarlar. Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir. Bugün o başarılmıştır. Sizin yolunuz açıktır. Yolunuzdaki bütün taşları temizlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Batı'yı ilk kez böyle yakaladık, 300 yıllık makasımızı kapatıyoruz"

Gençlere milli ve manevi değerlere sahip çıkma çağrısında bulunan Soylu, aynı zamanda dijital medya ve iletişim araçlarının etkili ve sorumlu kullanımının kamu diplomasisinde güçlü birer araç olabileceğini ifade etti. Soylu, "Türkiye nerelerden nerelere geldi. Darbeler gördük. Önümüzde bir daha bunları görmeyecek olan bir Türkiye var. Onun için mücadele ediyoruz ve Batı'yı ilk kez böyle yakaladık. 300 yıllık makasımızı kapatıyoruz. Bunu hep beraber kapatacağız. Esas yük bundan sonra sizdedir. Kamu diplomasisini siz yapacaksınız. Dünyaya en iyi ürünü siz satacaksınız. En iyi makaleyi siz yazacaksınız. Kutadgu Bilig'e kadar uzandı, Tayyip Erdoğan iktidara geldiği zaman Türk dünyası ile buluştu. Çanakkale'deki mezarlar Tayyip Erdoğan ile başlamadı. Çanakkale'ye ziyaret, Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden başbakanlığı dönemine kadar ecdadına sahip bir nesil yetiştirmek ve ecdadımızın hangi fedakarlığı yaptığını tekrar tekrar anlatıp, bu ülkenin kıymetini bilmek için aynı zamanda Anadolu ve kardeşlerinin dünyaya mührünü vurmak için sürdürülüyor. Siz dünyaya Anadolu kardeşlerinin mührünü vuran bir nesil olacaksınız. Bu ülkenin derdiyle dertlenin" ifadelerini kullandı.