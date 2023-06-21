Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına Hüseyin Uzunlar seçildi - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına Hüseyin Uzunlar seçildi

21.06.2023 15:56

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına Hüseyin Uzunlar seçildi. Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak yeni başkanı belirledi. Uzunlar, oylamanın 3. turunda 17 oy alarak ilçenin yeni belediye başkanı seçildi. Seçim sonrası konuşma yapan Uzunlar, göreve getiren meclis üyelerine teşekkür etti ve çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in kentte düzenlenen şarkıcı Melek Mosso konseri sonrası yaşananlardan dolayı görevinden feragat etmesi nedeniyle Belediye Meclisi yeni başkanı belirlemek üzere olağanüstü toplandı. Belediye başkanlığına Hüseyin Uzunlar seçildi.

AK PARTİ''NİN ADAYI 17 OY ALDI

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki toplantıya 31 Meclis Üyesi katıldı. AK Parti Grubu Hüseyin Uzunlar'ı, CHP Grubu ise İlhan İmrak'ı belediye başkan adayı olarak gösterdi. Oylamanın 3'üncü turunda 17 oy alan Uzunlar ilçenin yeni belediye başkanı seçildi. Seçim sonrası konuşma yapan Uzunlar, sonucun hayırlı olmasını temenni etti.

Melek Mosso konseri sonrası istifa eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel''in yerine gelen isim Hüseyin Uzunlar oldu

"BAZI ŞEYLER KADER, KISMET"

Kendisini göreve getiren meclis üyelerine teşekkür eden Uzunlar, "2019'da beraber başladığımız görev bu noktaya geldi. Bazı şeyler kader, kısmet. Bu görev bize tevdi edildi, sizler tarafından seçildim. Ben de Meclis Üyesi arkadaşlarımın yardımları, personelim, müdürlerim, teşkilatım ile elimizden geleni yaparak kaldığımız yerden devam edip, Süleymanpaşamız'ı daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Ben hepinize sonsuz teşekkür ederim." diye konuştu. Toplantıya, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de katıldı.

Melek Mosso konseri sonrası istifa eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel''in yerine gelen isim Hüseyin Uzunlar oldu

TEPKİLER SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 17 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, kentte düzenlenen şarkıcı Melek Mosso konserinin ardından gelen tepkilerin sonrası görevinden feragat ettiğini bildirmişti.

Melek Mosso konseri sonrası istifa eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel''in yerine gelen isim Hüseyin Uzunlar oldu
Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına Hüseyin Uzunlar seçildi - Son Dakika


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