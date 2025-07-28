Suriye’de Kalıcı Barış İçin Destek Zamanı - Son Dakika
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Politika

Suriye’de Kalıcı Barış İçin Destek Zamanı

28.07.2025 21:24
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye halkının barışa yaklaştığını ve destek olunması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Suriye halkı kalıcı barışa bir adım daha yaklaştı, şimdi destek zamanı" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler'de temaslarına devam ediyor. Yılmaz, BM'deki Filistin konulu oturumun ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen " Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturuma katıldı. Konuşmasında Suriye'de siyasi geçiş sürecinin desteklenmesi ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Eski Suriye'nin istikrarsızlık, terörizm ve göçle anılmasına artık izin verilmemeli. Barış, birlik ve refah için bu nesilde bir kez gelen fırsatı kaçırmamalıyız. Suriye halkı kalıcı barışa bir adım daha yaklaştı, şimdi destek zamanı" dedi.

8 Aralık'ta başlayan sürecin dönüm noktası olduğunu belirten Yılmaz, "8 Aralık'ta Suriye tarihi bir dönüşüm sürecine girdi. 14 yıllık acıların ardından Suriye halkı artık kalıcı barış ve istikrar için bir şansa kavuştu. Son sekiz ayda, yeni Suriye hükümeti, Suriye'yi yeniden ayağa kaldırma çabalarında sayısız zorlukla karşılaştı. Bu çabalar, Suriye halkının gösterdiği birlik, komşu ülkelerin kararlılığı ve ABD, AB, Arap ülkeleri, BM kurumları ve diğer önemli paydaşların destekleyici tutumu sayesinde mümkün oldu" dedi.

Yılmaz, Suriye yönetiminin kapsayıcı bir geçiş süreci başlattığını belirterek, "Yeni Suriye yönetimi altında ulusal uzlaşma ve eşit vatandaşlık temelinde tüm toplumsal bileşenleri bir araya getirmek için somut adımlar atılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Geçiş dönemi adaleti ve geri dönüşler hedefleniyor"

Suriye hükümetinin hem içeride adaleti sağlamak hem de dışarıdaki Suriyelilerin geri dönüşünü teşvik etmek için çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Yılmaz, "Suriye hükümeti, ulusal mekanizmalar aracılığıyla geçiş dönemi adaletini sağlamaya kararlıdır. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile yürütülen işbirliği tatmin edici düzeyde devam ediyor. Bu kapsamda silah ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı baskı operasyonlarına ihtiyaç kalmamıştır. Aynı zamanda Suriye, komşu ülkelerin ve bölgesel aktörlerin güvenlik endişelerini gidermeye de hazır olduğunu göstermiştir" dedi.

"Türkiye barış sürecini başından bu yana destekledi"

Türkiye'nin sürecin her aşamasında yapıcı katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, uluslararası toplumun uyumlu tutumunun sürdürülmesinin önemine işaret ederek, "Türkiye, başından bu yana barış, iyileşme ve yeniden inşa için ciddi çabaları desteklemiştir. Birçok ülke de benzer bir yaklaşım benimsemiştir. Bu yönde uluslararası uyumun arttığını gözlemliyoruz ve bu uyumun kesinlikle sürdürülmesi gerekmektedir" dedi.

"Yaptırımlar kaldırılmalı, temaslar sürmeli"

Türkiye'nin uzun süredir Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını savunduğunu hatırlatan Yılmaz, bu yönde atılan adımların olumlu etkilerinin sahada görülmeye başlandığını ifade etti. Yılmaz, "Türkiye, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını tutarlı bir şekilde savunmuştur. Bu amaçla bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun olumlu etkileri sahada şimdiden görülmektedir. Suriye'de güvenliğin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için yaptırımların kaldırılması ve Suriye hükümetiyle temasların sürdürülmesi yönündeki ivmenin korunması önemlidir" dedi.

"İsrail saldırıları barış çabalarını tehdit ediyor"

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına dikkat çeken Yılmaz, İsrail'in eylemlerinin barış ortamını sabote ettiğini belirterek, "Bu umut verici tablo, bu çabaları açıkça engellemeye çalışan İsrail için pek de hayırlı bir gelişme değildir. İsrail'in Suriye hükümetine ve otoritesine yönelik sebepsiz saldırıları nedeniyle tehlikeli bir hal almıştır. İsrail'in hukuk, düzen ve devlet egemenliğini hiçe sayması, cumhurbaşkanlığı kompleksine ve Savunma Bakanlığı'na yönelik son saldırılarla yeni bir boyuta ulaştı" dedi.

ABD ve diğer bazı ülkelerle yapılan ortak diplomatik çabaların durumu kısmen iyileştirdiğini söyleyen Yılmaz, İsrail'in gerginliği azaltmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

" Şam'a destek sürmeli, bölünmeye izin verilmemeli"

Silahlı grupların oluşturduğu yapılar üzerinden ülkenin parçalanmasına zemin hazırlanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Suriye hükümeti çok zor ve hassas bir süreçten geçerken, Şam'a sürekli destek vermek ve kötü niyetli ve fırsatçı aktörlere alan tanımamak her zamankinden daha önemlidir. Suriye'deki bazı unsurlar, Süveyda'daki olaydan yanlış dersler çıkarmaya meyilli olabilir. Hiç kimse, ülkeyi bölünme ve parçalanmaya sürüklemek için belirli aksaklıkları kötüye kullanmaya teşvik edilmemelidir" dedi.

"Bu nesilde bir kez gelen fırsat kaçırılmamalı"

Yılmaz, Türkiye'nin Suriye halkına olan inancını vurgulayarak, "Türkiye, Suriye halkının birliği ile tüm zorlukların üstesinden geleceğine ve kendi yararına ve bölgenin yararına barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir ülke kurmak için nesillerin bir kez karşısına çıkan bu değerli fırsatı değerlendireceğine inanıyor. Adı istikrarsızlık, terörizm ve kitlesel göçle özdeşleşen eski Suriye'nin bu mükemmelliğini korumak için Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde sağlam bir şekilde durmalıyız" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Dış Politika, Nuh Yılmaz, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye’de Kalıcı Barış İçin Destek Zamanı - Son Dakika

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