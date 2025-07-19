Suriye'de Kapsamlı Ateşkes İlanı - Son Dakika
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Politika

Suriye'de Kapsamlı Ateşkes İlanı

19.07.2025 11:54
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Suriye Devlet Başkanlığı, çatışmaların durması için kapsamlı ateşkes ilan etti ve tüm taraflara uyma çağrısı yaptı.

Suriye Devlet Başkanlığı, kapsamlı ateşkes ilan edildiğini duyurarak tüm taraflara ateşkese uymaları çağrısında bulundu.

Suriye Devlet Başkanlığından Süveyda'da Dürzi silahlı gruplar ile Bedeviler arasında yaşanan çatışmaların ardından ateşkes açıklaması geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Ülkenin içinde bulunduğu kritik şartlar göz önüne alındığında Suriye kanının akmaması, Suriye topraklarının birliği ve halkının güvenliği endişesiyle ulusal ve insani sorumluluğun gereği olarak Suriye Devlet Başkanlığı, derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan ediyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Devlet Başkanlığı, istisnasız tüm tarafları bu karara tam olarak uymaya, tüm bölgelerdeki çatışmaları derhal durdurmaya, sivillerin korunmasını sağlamaya ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaya çağırmaktadır. Bu kapsamda ateşkesin uygulanmasını sağlamak, kamu düzenini sağlamak, vatandaşları ve mallarını korumak, böylece sükunet ve istikrarı sağlamak amacıyla güvenlik güçleri bazı bölgelerde konuşlanmaya başladı" denildi. Açıklamada, söz konusu kararın ihlalinin, ulusal egemenlik hakkının açık ihlali sayılacağı vurgulandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da desteklenen ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtmişti. Çatışmaların tüm taraflarını silahlarını bırakmaya çağıran Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte komşularıyla barış ve refah içinde yaşayacakları yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz" demişti.

İsrail'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda kentindeki ilk çatışmalar, geçtiğimiz Pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Araplara ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı. İsrail ordusu ise pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra salı günü Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ancak çarşamba günü ateşkes bozulmuş, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. Türkiye'nin de girişimiyle çarşamba günü ateşkes sağlanmış, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmişti.

Ancak çatışmalar perşembe akşamı yeniden başlamış, İsrail ordusu da Süveyda'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti. - ŞAM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye'de Kapsamlı Ateşkes İlanı - Son Dakika

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