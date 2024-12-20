Suriye'de Kapsayıcı Yönetim Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Suriye'de Kapsayıcı Yönetim Vurgusu

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İmir, Suriye'deki geçici hükümetin kapsayıcı mesajlar vermesi gerektiğini belirtti.

20.12.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Baas rejiminin devrilmesinin ardından oluşturulan geçici hükümetin mezhep, meşrep, herhangi bir etnik yapıya vurgu yapmayan kapsayıcı mesajlar verdiğini belirterek, bu anlayışın devam etmesi gerektiğini ifade etti.

İmir, Antalya'da basın kuruluşlarını ziyareti kapsamında AA Antalya Bölge Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan İmir, Suriye'de son 13 yıldır büyük bir zulmün yaşandığını, dramatik sahnelere şahit olunduğunu söyledi.

Suriye halkının kendi topraklarını terk etmek zorunda kaldığını dile getiren İmir, deniz kenarlarında Suriyeli cesetlerin görüldüğünü, insanlık adına utanç verici olayların yaşandığını belirtti.

Baas rejiminin, Suriye halkının mücadelesiyle yıkıldığını vurgulayan İmir, "Suriye halkının zulümden kurtulması, kendi topraklarına geri dönebilmeleri için bir zeminin oluşması oldukça sevindirici. Bu halkın devriminin neticesinde oluşan geçici hükümetin mezhep, meşrep, herhangi bir etnik yapıya vurgu yapmadan kapsayıcı verdiği mesajlar da önemli. Bu anlayışın devam etmesini savunuyoruz. Suriye'nin geleceğinin bu şekilde şekillenmesinden yanayız." diye konuştu.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarınına kabul edilemez olduğunu vurgulayan İmir, "Siyonist işgal rejiminin Suriye'de bir toprak parçasına işgal etmesine asla izin verilmemeli. Suriye ile komşu ülkelerin de bu işgale itiraz etmesi gerekiyor." dedi.

İmir, Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nin Suriye'deki Baas rejiminin cezaevlerindeki mahkumlara, esirlere yönelik insanlık adına utanç verici davranışlarını yansıttığını ve her gün sayısız acı hikayeler duyduklarını ifade etti.

Sednaya Hapishanesi'ndekilerin bir benzerini İsrail'in Filistinlilere yaşattığını belirten İmir, bu duruma sessiz kalınmasının da kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Genel Başkan Yardımcısı İmir'e ziyaretinde HÜDA PAR Antalya İl Başkanı Şerif Durmaz ile diğer parti yöneticileri eşlik etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, antalya, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye'de Kapsayıcı Yönetim Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
15:55 2024’te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları 2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:25:52. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Kapsayıcı Yönetim Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.