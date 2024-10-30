Suudi Arabistan'dan İsrail'in UNRWA Tasarısına Kınama

Politika

Suudi Arabistan, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı onaylamasını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in UNRWA aleyhinde attığı adım, "Filistin halkına karşı işlenen etnik temizlik suçlarının bir parçası" olarak nitelendirildi.

UNRWA faaliyetlerinin yasaklanmasına dair tasarının Knesset'te onaylanmasının şiddetle kınandığı açıklamada, "Filistin halkının benzeri görülmemiş insani felakete maruz kaldığı bir dönemde atılan bu karar, uluslararası hukuka karşı açıkça bir ihlaldir." ifadeleri kullanıldı.

Filistin halkına karşı etnik temizlik suçlarının bir parçası olarak BM yardım kuruluşlarının hem siyasi hem de askeri hedeflere maruz kalmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu tür adımlarla aynı zamanda Filistin meselesi için kapsamlı barış için sarf edilen çabaları baltaladığına işaret edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın UNRWA'yla dayanışmasına vurgu yapıldı.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.