Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Suudi Arabistan Milli Günü Ankara\'da Kutlandı

Suudi Arabistan Ulusal Günü, Ankara'daki resepsiyonla kutlandı; ikili ilişkiler vurgulandı.

23.09.2024 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Krallığı'nın Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Suudi Arabistan Ulusal Günü'nün 94. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyon, İstiklal Marşı ve Suudi Arabistan milli marşının okunması ile başladı. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra birçok yabancı misyon şefi katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasında Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ikili ilişkilerine değinen Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin Abdulkareem Bin Abualnasr, iki ülke arasındaki koordinasyonun özellikle Arap-İslam Zirvesi'nin ardından oluşturulan Gazze Temas Grubu aracılığıyla devam ettirildiğini kaydetti. Büyükelçi Abualnasr, 2023 yılında Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 6,8 milyar dolara ulaştığını da belirterek, 2023 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Suudi turist sayısının 800 bini aştığını, İstanbul ve Ankara havalimanlarında hayata geçirilen "Mekke Yolu" projesi ile Türk hacı adaylarına kolaylık sağlandığını aktardı.

"Savunma ve güvenlik alanında Suudi Arabistanlı muhataplarımızla görüşerek, verimli icraatlar gerçekleştiriyoruz"

Milli Savunma Bakanı Güler ise, "Suudi Arabsitan ile muhtelif alanlarda iş birliğimizi sürdürüyoruz. Özellikle ekonomik ve ticaret hacmimiz gün geçtikçe yüksek seviyelere çıkmaktadır. Enerji, lojistik ve ulaştırma alanlarındaki projeler de ülkelerimizin gücüne güç katmaktadır. Bakanlık olarak biz de savunma ve güvenlik alanında Suudi Arabistanlı muhataplarımızla görüşerek, verimli icraatlar gerçekleştiriyoruz. Bilhassa askeri eğitim faaliyetleri ile muhtelif tatbikatları bir arada gerçekleştirmemiz bu alandaki dayanışmamızın en somut göstergesidir. Aynı zamanda savunma sanayii ve savunma teknolojisi alanlarında gerçekleştirilen ortak projeler ülkelerimizin refahına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Türkiye, Savunma, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:09 Portekiz’de Türk resitali Bizim Çocuklar yine sahnede Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
17:25 Avrupa’da dengeleri sarsacak karar Arnavutluk’ta Bektaşi Devleti kuruluyor Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor
09:57 Bakan Kurum tarih verip duyurdu: 30 bin modern köy evi teslim edilecek Bakan Kurum tarih verip duyurdu: 30 bin modern köy evi teslim edilecek
09:55 Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:51 Metin Arolat’ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk’ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
09:50 Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret’e Icardi’den eşi benzeri görülmemiş yorum Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 00:18:52. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement