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Taksici cinayetine atıfta bulunan Mustafa Destici, 3 suç için idam istedi - Son Dakika
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Politika

Taksici cinayetine atıfta bulunan Mustafa Destici, 3 suç için idam istedi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde taksici Oğuz Erge'nin "üşümesin" diyerek aracına aldığı D.A. tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, taksici cinayetine atıfta bulunarak "Biz sadece şu 3 suç için idam cezası olmasını istiyoruz" dedi.

02.02.2024 13:49  Güncelleme: 14:08
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İzmir'de gece yarısı "soğukta bırakmamak için aldım" diyerek aracına aldığı kişinin silahlı saldırısında yaralanan taksici Oğuz Erge hayatını kaybetti. Büyük yankı uyandıran konuyla ilgili Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"İDAM CEZASI MUTLAKA OLMALIDIR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda katil zanlısının idam edilmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Bu hadise de göstermiştir ki, belli suçlar için idam cezası mutlaka olmalıdır. Ekmek parası kazanmak için çalışırken terör örgütü sempatizanı bir şahıstarafından canice katledilen Oğuz Erge kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Bu cinayet toplumumuzu derinden yaralamıştır. Bir vatandaşımızın canına asla bu şekilde kast edilememelidir. Bu gibi caniler,bir infaz düzenlemesi veya başka bir uygulama ile cezaevinden çıkamamalıdır. 2018 yılında vatandaşlarımıza yıllardır sözünü verdiğimiz idam cezası için, anayasa değişikliği teklifimizi meclisteki siyasi partilerle paylaşmıştık. Ne yazık ki hiçbir siyasi parti buna destek vermedi" dedi.

Taksici cinayetine atıfta bulunan Mustafa Destici idam istedi

"ŞU ÜÇ SUÇ İÇİN İDAM CEZASI İSTİYORUZ"

Açıklamasının devamında üç suç için idam cezası istediklerini belirten Destici, "Biz sadece dün yaşanan menfur olaydaki gibi gözünü kırpmadan vatandaşlarımızın canına kast eden katiller için, kurşunu sıkarak veya bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi ve vatandaşlarımızı şehit eden teröristler için, kadınlarımızı, kızlarımızı ve çocuklarımızı kaçırıp onlara tecavüz edip öldüren cani sapıklar için idam cezasının yasalarımızda yer almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Destici'nin o paylaşımı;

Taksici cinayetine atıfta bulunan Mustafa Destici idam istedi
Taksici cinayetine atıfta bulunan Mustafa Destici, 3 suç için idam istedi

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    Yorumlar (3)

  • Ali Kublay: Doğu söyleyeni dokuz köyden kovarlar 92 11 Yanıtla
  • Ali Usda: Lanet olsun. Neyse yazmayacağım. 27 6 Yanıtla
  • Abdulvahid Baberti : Bizim millet böyle. Dini, işlerine gelince uygularlar, gelmeyince de biz orta çağda mıyız derler. :) 0 0 Yanıtla
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Son Dakika Politika Taksici cinayetine atıfta bulunan Mustafa Destici, 3 suç için idam istedi - Son Dakika


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