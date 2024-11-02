Tarihi Su Değirmeni Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Politika

Tarihi Su Değirmeni Yeniden Açıldı

Tarihi Su Değirmeni Yeniden Açıldı

600 yıllık Tarihi Somuncu Baba Su Değirmeni, ihya çalışması sonrası açılış töreniyle hizmete girdi.

02.11.2024 19:16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas'ın Gürün ilçesindeki ihya çalışması tamamlanan Tarihi Somuncu Baba Su Değirmeni'nin açılış töreninde,"Geçmişi 600 yılı aşkın bu tarihi değirmenin yeniden ayağa kaldırılması benim için çok anlamlıdır." dedi.

14. yüzyılda inşa edilen ve 600 yıl vakıf mülkü olarak bölgeye hizmet veren tarihi su değirmeni, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfınca 2023'te başlanılan ihya çalışmasının ardından törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, su değirmenin ihya edilmesinden mutlu olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Geçmişi 600 yılı aşkın bu tarihi değirmenin yeniden ayağa kaldırılması benim için çok anlamlıdır. Bu anlamda ülkemizin her köşesinde önemli ve güzel işler yapan Hulusi Efendi Vakfına ve onun kıymetli başkanına kalbi şükranlarımı sunuyorum. Beldemize ayrı bir değer katacağından ve yöneticilerimizin bu tarihi değirmeni eski neşvesine kavuşturacağından hiçbir şüphemiz yoktur."

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de tarihi değirmenin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu toprakların manevi sahipleri yapmış oldukları değirmen, kütüphane, AŞ evi ve buna benzer birçok eserle, insanlarımızı hem maddi hem de manevi anlamda gelişmesine katkı sunmuştur." diye konuştu.

Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk ise Somuncu Baba'nın manevi bir önder olduğunu belirtti.

Asırlardır korunan değirmenin yeniden açılmasının önemli olduğunu aktaran Öztürk, şunları söyledi:

"Onun bıraktığı ilim ve maneviyat, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi ile devam etmiş ve kurduğu vakıf gönül coğrafyalarında çok önemli eserlere imza atmıştır. Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nden miras kalan bu vakfiyeyi imar ve ihyasını gerçekleştirerek bizlere kazandıran herkese teşekkür ediyorum."

Hulusi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Demir de Vakfın kuruluşundan bu yana eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere çok sayıda hizmetin ve eserin yapılmasına öncülük ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu eserin meydana gelmesinde ve hizmete açılmasında, ecdada vefa ve hatırasına sahip çıkmakta, eserleri ve gönülleri ihya etmekte bizlere her zaman örnek olan, Vakıf hizmetlerimizin manevi mimarı ve bizzat öncüsü olan vakıf başkanımıza hürmet ve şükranlarımızı arz ediyoruz."

Konuşmaların ardından Hulusi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'a teşekkür plaketi verdi.

Darende İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından yapılan duadan sonra kurdele kesildi.

Törene, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gürün İlçe Jandarma Komutan Fahrettin Özçoban, Gürün İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Selim, Gürün Müftüsü Ömer Faruk Ulutaş, TBMM Millet Vekili Özlük İşleri Sorumlusu İsmail Yıldız, Gürün İlçe Milli Eğitim Müdür Muharrem Demir, Darende Belediye Başkan Vekili Muharrem Apan, Darende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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