Bakan Kirişci: "Türkiye artık bölgesel bir oyuncu değil, biz global bir oyuncu olmak zorundayız" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Türkiye artık bölgesel bir oyuncu değil, biz global bir oyuncu olmak zorundayız"

30.07.2022 13:32
Bakan Kirişci: "Türkiye artık bölgesel bir oyuncu değil, biz global bir oyuncu olmak zorundayız"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye sadece 780 bin kilometrekarelik yüzölçümü olan ülke değil, aynı zamanda 462 bin kilometrekarelik bir mavi vatanımız var. Biz artık bölgesel bir oyuncu değil, global bir oyuncu olmak zorundayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye sadece 780 bin kilometrekarelik yüzölçümü olan ülke değil, aynı zamanda 462 bin kilometrekarelik bir mavi vatanımız var. Biz artık bölgesel bir oyuncu değil, global bir oyuncu olmak zorundayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Mavi Vatan'da Balıkçılık sempozyumuna katıldı.

Sempozyumda Türkiye'nin kaynaklarının, denizdeki ekonomik kaynakları ile güvenliğinin sağlanmasını ve balıklarının başkaları tarafından çalınmaması için oluşturulan Mavi Vatan doktrininin önemine dikkat çekildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sempozyumda yaptığı konuşmada, "Su ürünlerinin aynı zamanda uluslararası boyutları da var. Uluslararası kuralları da bu manada dikkate almak ve icaplarını yerine getirmek durumundayız. Bakanlık olarak su ürünleri konusuna çok önem veriyoruz. İşte burada 'Mavi Vatan' büyük bir kilometre taşıdır. Cumhuriyet tarihimizin içerisinde Cumhuriyet'imizin ilanı kadar kritik öneme haiz adımlarımız var. Dış politika da izlemiş olduğumuz akılcı ve gerçekçi duruşun meyvelerini 22 Temmuz'da İstanbul'da 4'lü zirve çerçevesinde bir sözleşme ile neticelendirmiş olduk. Önümüzdeki günlerde, Rusya ve Ukrayna'dan gemiler yola çıkacak. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın buna ihtiyacı var. En az ihtiyacı olan ülke biziz. Bu coğrafyadan çıkacak olan tahıl, yağlı tohumlar ve bakliyat ihtiyacı olan ülkeler açısından bu antlaşma çok önemliydi. Türkiye sadece 780 bin kilometrekarelik yüzölçümü olan ülke değil aynı zamanda 462 bin kilometrekarelik bir mavi vatanımız var. Bunu içine alarak 1 milyon 200 bin kilometrekarelik alandan söz ediyoruz. Biz artık bölgesel bir oyuncu değil, biz global bir oyuncu olmak zorundayız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Vahit Kirişci, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci: 'Türkiye artık bölgesel bir oyuncu değil, biz global bir oyuncu olmak zorundayız' - Son Dakika

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