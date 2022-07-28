Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

28.07.2022 20:31
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun gayretleriyle neticelenen 'Tahıl Koridoru Anlaşması' kapsamında Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Sn. Mykola Solskyi ile görüştük. Tahıl sevkiyatıyla ilgili süreci değerlendirdik. Ülkelerimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi - Son Dakika

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