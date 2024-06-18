Politika

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "300 hektar alanın etkilenmesi söz konusu"

ÇANAKKALE - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden orman yangınıyla ilgili", İlk tespitlerimize göre tabi nihai durumunda bilgisini vereceğiz ama tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu" dedi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköyü köyü yakınlarında saat 16.05'te tarım arazisinde başlayan ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın devam ediyor. Havadan 9 helikopter, 6 uçakla havadan müdahale edilen yangın, havanın kararmasıyla birlikte 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçları ve 540 personelle yangına müdahale ediliyor.

Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan helikopter ile bölgede yaptığı incelemenin ardından Çanakkale Savaşları Destanı Tanıtım Merkezinde konuşlu Orman Genel Müdürlüğüne ait Yangın Yönetim Aracında bilgi aldıktan sonra yangınla ilgili son durum hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak'da hazır bulundu.

Bugün 42 adet orman yangını olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu orman yangınlarının 22'si orman içinde 20'si de orman dışında gerçekleşti. 5 adet yangın bizim üst risk grubunda dediğimiz yangın türünden gerçekleşti. Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak. Şuanda içinde bulunduğumuz Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde devam eden bir yangın söz konusu. Yine Uşak'ta devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı. Eceabat'taki yangınla alakalı 16.05'te ilk tespit yapıldı. 16.11'den itibaren müdahale başladı. 9 uçak, 6 helikopter ile başlamıştık. Şuanda bu hava araçlarımız gün batımı nedeniyle inmek durumunda kaldılar. 1 gece görüş helikopteriyle hava araçlarımız devam etmiş olacağız mücadeleye. Şu anda 94 adet arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçlarımız ve 540 personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Kurumların işbirliğiyle birlikte. Büyük Anafartarlar köyünü tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok. Bu köyden de herhangi şekilde sağlık sorunu yaşayan yada can ve mal kaybı söz konusu değil. Gelibolu Tarihi Alanına girişler durdurulmuştu. Şu anda 28 kilometre saat rüzgar hızı söz konusu. Nem yüzde 68, sıcaklık 23 derece, yani şartlar bizim lehimize çok şükür devam ediyor. İlk tespitlerimize göre tabi nihai durumunda bilgisini vereceğiz ama tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu. Uşak'taki yangınla ilgili bilgi vermek istiyorum. Saat 18.30'da başladı. 8 dakika sonra ilk müdahale başlandı. 1 helikopter, 33 kara aracı ve 161 personelle burada mücadeleye devam ediliyor. Elbette bunu sıklıkla dile getiriyoruz. Yangınla mücadelede sizin kabiliyetiniz, ülkenizin kapasitesi elbette çok mühim ve çok şükür ki bu konuda herhangi bir problemimiz yok. Ancak biz yangının çıkmamasını önceliyoruz ve başarının burada olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Ancak maalesef iklim değişikliğinin son derece büyük etkilerini yaşadığımız bu günlerde hele ki Akdeniz Havzası'ndaki ülkemizin bundan çok daha fazla etkileneceğini de düşündüğümüzde çok daha fazla ihtimam göstermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bir hususu daha vurgulamak istiyorum. Özellikle orman dışı alanlarda çıkan yangınların büyük bir çoğunluğunun aslında dikkatsizlik sebebiyle çıktığını da gözlemliyoruz. Ben burada bilerek ya da bilmeyerek doğrudan ya da dolaylı hiç fark etmez orman yangınına sebep olmanın çok ağır müeyyidelerinin olduğunu bütün vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. Biz çok büyük oranda vatandaşlarımızın desteğini alırken sorumsuz bir ya da birkaç kişinin ihmalinden ötürü çok büyük alanların etkilenmesini, bir ekosistemin zarar görmesini ya da tarım alanlarının ya da orman alanlarının zarar görmesini, burada yaşayan canlıların zarar görmesini hiçbir şekilde kabullenemiyoruz. Şu anda bütün kurumlarımız, bölge vekillerimiz hep beraber kol kola vermiş durumdayız. İnşallah şu andaki şartlar itibariyle arkadaşlarımızın mücadelesinden belli bir zaman içerisinde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi büyük endişeye sevk edecek bir durum yok. Ancak dediğim gibi hava şartlarının değişmesi veya başka bir şart bizi başka bir yöne doğru götürebilir belki onu bilemiyorum. Bu konuda da düzenli olarak bilgi vereceğiz yine. Ben şimdiden Çanakkale'ye, Eceabat'a geçmiş olsun diliyorum. Ülkemizin bağımsızlık savaşında son derece önemli bu tarihi yarım adanın en ufak bir kısmının bile zarar görmesi bizim gönüllerimizde büyük yara açıyor maalesef. O yüzden tekraren geçmiş olsun diyorum. İnşallah çok fazla uzun saatler olmadan iyi haberi verebileceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.