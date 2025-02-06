Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, deprem sonrası yapılan yatırımları Kahramanmaraş'ta açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, deprem sonrası yapılan yatırımları Kahramanmaraş'ta açıkladı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremden etkilenen illerin hem tarımsal üretiminin devamı hem de içme suyu ve tarımsal sulama için tüm faaliyetlerini yeniden ayağa kaldırmak üzere yaklaşık 20 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

06.02.2025 12:47
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremden etkilenen illerin hem tarımsal üretiminin devamı hem de içme suyu ve tarımsal sulama için tüm faaliyetlerini yeniden ayağa kaldırmak üzere yaklaşık 20 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yumaklı, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Allah'tan ülkeyi ve milleti böylesine büyük acılarla sınamamasını temenni eden Yumaklı, devlet ve millet olarak bu süreçte acıların sarılmasıyla alakalı bütün dünyaya örnek olacak, belki de yüzyıllarca anlatılacak birlik ve beraberlik örneğinin gösterildiğini ifade etti.

Bakan Yumaklı, depremin etkilediği 11 ilin tarımsal üretim anlamında da son derece önemli bir bölge olduğunun altını çizdi. Ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin, tarımsal ihracatın da yaklaşık yüzde 20'sinin bölgeden karşılandığına işaret eden Yumaklı, bu nedenle deprem bölgesinin gıda arz güvenliği açısından da stratejik öneme sahip bir yer olduğunu dile getirdi.

Yumaklı, "Bakanlık olarak bu dönem içerisinde depremden etkilenen illerin hem tarımsal üretiminin devamı hem de içme suyu ve tarımsal sulama için tüm faaliyetlerini yeniden ayağa kaldırmak üzere yaklaşık 20 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Toplamda 46 milyar liralık bir yatırımın daha gerçekleşmesi ve bunun maksimum 2 sene içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz." dedi.

Yine bu dönemde üreticilerin kullanma suyu veya tarımsal sulama bedellerinin yüzde 50'sini devlet olarak karşıladıklarını belirten Yumaklı, "Yaklaşık 190 bin dekar alan 326 milyon liralık bir hibeyle basınçlı sulama sistemine kavuşturuldu." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki tüm illere 30 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını söyleyen Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın devreye alındığını anlatan Yumaklı, bu kapsamda 2 bin 106 projeye 571 milyon lira hibe desteği sağladıklarını ifade etti.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremde hayvanlarını ve varlıklarını kaybeden çiftçiler için "Ne kaybettiyseniz onun aynısını birebir karşılayacağız" talimatı ve sözü üzerine 43 bin 317 küçükbaş, 5 bin 804 büyükbaş, yaklaşık 26 bin arılı kovan, 550 bine yakın kanatlı hayvan kaybının devlet tarafından karşılandığını vurguladı.

Bakanlık olarak diğer illerde olduğu gibi, Kahramanmaraş'ta da üreticilerin yanında olduklarını dile getiren Yumaklı, "Özellikle baraj ve göletleriyle çok önemli bir bölge ve önem arz eden bir ilimiz, bu anlamda sadece Kahramanmaraş için 13 milyar liralık bir yatırım planlandı. Bunun 6 milyar liralık kısmı gerçekleştirildi, 7 milyar liralık kısmı da devam ediyor." dedi.

Bakan Yumaklı, milletin yaşanan büyük felaketleri el birliğiyle nasıl aştıysa bundan sonra da aynı şekilde aşacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Önemli olan bizim birliğimiz ve beraberliğimizdi. Cenabıhak ülkemizi ve birliğimizi her türlü afetten korusun diliyorum. Burada sadece Kahramanmaraş'ta değil, 11 ilde işçisinden mühendisine kadar, o ilin milletvekillerinden, o ilin siyaset yapanlarından bütün diğer illerde, burada deprem bölgelerine gelen bütün milletvekillerimize, siyasilerimize, partimizin ve Cumhur İttifakımızın üyelerine kadar herkesin çok yoğun bir şekilde ayağa kaldırma hamlesinde ellerinden geleni yaptığını hep birlikte gördük."

Millet devlet bütünleşmesinin, birliğinin ve beraberliğinin en güzel örneğini verdiklerini ifade eden Yumaklı, hızlı bir şekilde geri kalan kısımları da tamamlayarak hayatın normale dönmesini sağlamış olacaklarını kaydetti.

Programa, Bakanlar Yumaklı, Kacır ve Işıkhan'ın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Yusuf Ziya Yılmaz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, deprem sonrası yapılan yatırımları Kahramanmaraş'ta açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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