Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır'da hayvan teslim töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır'da hayvan teslim töreninde konuştu Açıklaması

18.07.2025 14:07
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne ilişkin, "Bu projede her bir hayvan için hak sahibi olan üreticilerimiz hayvan başına 18 bin lira yıllık bakım ve diğer masrafları için bizden destek alacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne ilişkin, "Bu projede her bir hayvan için hak sahibi olan üreticilerimiz hayvan başına 18 bin lira yıllık bakım ve diğer masrafları için bizden destek alacak. Şöyle düşünelim, 15 hayvanı almış olan bir üretici bir asgari ücreti her ay almış olacak." dedi.

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Kazım Karabekir TİGEM Çiftliğinde düzenlenen Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında düzenlenen ilk hayvan teslim törenine katıldı.

Dağıtım törenine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, ilgililer ve çiftçiler katıldı.

Hayata geçirilen proje, 14 çiftçiye 235 hayvanın teslim edilmesiyle başladı.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Kazım Karabekir Tesislerinin potansiyelini harekete geçirmek üzere 2 yıl önce projelere başlattıklarını söyledi.

Geçen yıl ocak ayından itibaren yürürlüğe koydukları üretim planlaması kapsamında hayvancılık yol haritasını şubat 2024'te açıkladıklarını anlatan Yumaklı, bu projenin alt başlıklarından birisi olan ve bu yılın şubat ayında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ilk teslimat için bir araya geldiklerini belirtti.

Üreticilerin projeye gösterdikleri ilginin memnun edici olduğunu belirten Yumaklı, "Başvuruları yapan üreticilerimizin tamamını 18 kriter üzerinden bir yazılımla eşleştirdik. Bu değerlendirmeyi yaparken kadınlara, gençlere, aile işletmelerine, deprem bölgesine ve üretim planlaması kapsamındaki besi bölgelerimize, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza öncelik verdik. Ayrıca ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve gıda mühendislerine de bu önceliklerin içerisinde yer verdik. Onların bu projeden yararlanma limitlerini de iki katına çıkardık." dedi.

Projenin etaplar halinde devam edeceğini anlatan Yumaklı, "Şu andaki planımız 2028'e kadar bunu tamamlamak. Ancak gerekiyorsa da uzatacağız elbette. 4 bin 351 yetiştiricimiz bu projeden yararlanmakla ilgili hak sahipliğine kavuştu. Ayrıca 6 bin 472 üreticimiz de yedek olarak tespit edildi. Projeden yararlanacak olan kişilerin yüzde 42'si kadın, yüzde 80'i genç, yüzde 90'ı bu işte iştigal ediyor. Yüzde 15'i de meslek mensubu dediğimiz veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendislerinden oluşuyor. Bu meslek gruplarının genç kardeşlerimizin, kadın girişimcilerimizin üretimin içerisinde olmasını her vesileyle altını çizerek belirtiyoruz." diye konuştu.

Projeye dair bilgi paylaşan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bizler için son derece kıymetli ve hakikaten hem devlet desteklerinin ve teşviklerinin yönlendirilmesi bağlamında hem de uygulamaya koyduğumuz üretim planlamasının şemsiyesi altında genç, kadın ve aile işletmelerimizin üretimin içerisinde olması hedefimize bu proje vasıtasıyla erişmiş olduk. Bundan son derece mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Elde ettiğimiz istatistikler çünkü bu projenin de ve hedeflediğimiz hususların da hayata geçmesi ile ilgili ne kadar doğru ve isabetli bir karar aldığımızı da gösteriyor bize. Peki ne olacak, bu proje nedir? Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi neyi ifade eder? Verimli ve kaliteli üretim yapabilmek için Türkiye'de etçi, anaç hayvanların çoğaltılması için ki bizim hayvancılık yol haritasındaki hedef bir tanesiydi, bu projeyi gerçekleştirmiş olduk."

"Üreticilere hayvan başına 18 bin lira destek"

Üreticileri desteklemelere ilişkin Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu projede her bir hayvan için hak sahibi olan üreticilerimiz hayvan başına 18 bin lira yıllık bakım ve diğer masrafları için bizden destek alacak. Şöyle düşünelim, 15 hayvanı almış olan bir üretici bir asgari ücreti her ay almış olacak. Bu sayede yetiştiricilerimizin bu hayvanlara sahip olmasının yolu açıldı. Peki diğer husus ne? Ziraat Bankasından da üreticilerimiz bu hayvanların bedeli olarak 2 yılı ödemesiz 3 ila 5 yıl arasında da sübvansiyonlu kredileri elde etme şansına sahip olacaklar. Buradaki sübvansiyon oranlarının kredilerdeki faiz sübvansiyonunun yüzde 85'e kadar çıkacağını tekrar belirtmiş olayım. Buna ilaveten bir yıllık Tarsim sigortası da yine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiş olacak. Teslim edeceğimiz hayvanların tamamının bütün sağlıkla ilgili aşıları ve diğer hususları yerine getirilmiş halde teslim edilmiş olacak."

Bu projeyle etçi ırk ve gebe düve sağlamayı, böylece kırmızı et üretiminde verimli ve kaliteli bir üretimi hedeflediklerini aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ben bu hedeflerin yerine getirilmesi ile ilgili hiçbir tereddüt taşımıyorum. Üreticilerimizden, üretici birliklerimizden gelen çok yoğun ilgi ve alakanın, teveccühün bunun bir göstergesi olduğunu buradan bütün kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle 81 ilimize de bu bereketin mayasının çalınması hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda da yine bu projeyi şekillendirmiş olduk. Bugün bu projenin 1. etabının 1. grup teslimatını gerçekleştirmiş olacağız. Bundan sonraki süreçte de Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz projeden yararlanacak olan 4 bin 351 besici üretici kardeşimize peyderpey dönemler halinde ilan ederek bu teslimleri gerçekleştirmiş olacak. Ben bu projenin gerçekleştirilmesi için bizlere cesaret veren destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı arz etmek istiyorum. 'Türkiye Yüzyılı'nın bereketin yüzyılı olması konusunda en büyük destek Sayın Cumhurbaşkanımız."

Program sonunda Bakan Yumaklı, proje kapsamında 14 hak sahibine sertifikalarını teslim etti.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır'da hayvan teslim töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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