Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden biri - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden biri

Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden biri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de düzenlenen 'Tohum ve Sera Örtü Naylonu Dağıtım' törenine katıldı. Yumaklı, Türkiye'nin dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden biri olduğunu belirterek, üretilen her 100 kilogramın 97 kilogramının Türkiye'de üretildiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin gen bankasında 37 çeşit ata tohumunun kayıt altına alındığını ve tohum firmalarının dünyanın 117 ülkesine ihracat yaptığını ifade etti.

21.03.2024 18:56  Güncelleme: 19:29
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Çanakkale'de 'Tohum ve Sera Örtü Naylonu Dağıtım' törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden bir tanesidir. Türkiye'de üretilen daha doğrusu kullanılan her 100 kilogramın 97 kilogramı bu ülke topraklarında üretilir. Bize özgü ata tohumlarımız vardır. Bunların halihazır da 37 çeşidi gen bankamızda kayıt altına ve koruma altına alınmıştır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tohum ve Sera Örtü Naylonu Dağıtım' törenine katıldı. Törende, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, daire müdürleri, STK temsilcileri, üreticiler de hazır bulundu.

Tarımsal üretimin toprakla yapıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvanla uğraşırsınız, emek sarf edersiniz, üşürsünüz, yanarsınız, ter dökersiniz, öyle bir sektördür. Günde 3 öğün bizlerin sofrasına gelen şeylerin nasıl bir süreçten, nasıl bir emekten geldiğini anlatır en güzel durum bence bu. O yüzden bizler her bulduğumuz yerde, bir parça toprakta, küçük bir alan da büyük yada küçük demeden bu ülkenin gıda arz güvenliğini sağlayacak ne varsa bunları yerine getirme adına gece gündüz çalışan bir sektörün bakanlığıyız. O yüzden ben üreten ve emek sarf eden, ter döken kimler varsa canı gönülden teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Tohumculukla alakalı bugün burada dağıtımını yapacağız. Aslında bu proje Türkiye'nin dört tarafında devam eden bir proje, sadece Çanakkale'de değil gittiğimiz her ilde mutlaka arkadaşlarımız devam ediyor ama bir yada birkaçına rastlıyoruz. İstiyoruz ki, tarımsal arazilerin, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği 'ekilmedik bir karış yer bile kalmasın' talimatına uygun olarak devam eden bir proje. Ancak bunun bir öncesi var o da şu; hep doğru bilinen yanlışlar yada yanlış bilinen doğrular var onları söyleyelim. Türkiye'de genelde tohumculukla alakalı ya da tohumla alakalı bilinen konuların büyük bir kısmı yanlış. Tamamen dışa bağımlı olduğumuz düşünülür ve söylenir. Kesinlikle değildir. Türkiye dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden bir tanesidir. Türkiye'de üretilen daha doğrusu kullanılan her 100 kilogramın 97 kilogramı bu ülke topraklarında üretilir. Bize özgü ata tohumlarımız vardır. Bunların halihazır da 37 çeşidi gen bankamızda kayıt altına ve koruma altına alınmıştır. Tohum firmalarımız son dönemde araştırma geliştirme faaliyetlerine hız vermişlerdir ve bu konuda dünyanın 117 ülkesine ihracat yapmaktadırlar. Yani herhangi bir şekilde yurtdışına bağımlı olduğumuz iddiası doğru değildir. Özellikle son yıllarda sertifikalı tohum konusuna ağırlık veriyoruz. Çünkü istiyoruz ki bu kadar emeğe, gayrete üretilen ürünlerin mutlaka verimli ve kaliteli olmasını sağlayalım. Bunu da ancak ne olduğunu bildiğiniz, sonuçlarından emin olduğunuz sertifikalı tohumlu yapabilirsiniz. Dolayısıyla bizler aynı gün burada olduğu gibi Anadolu'nun topraklarını sertifikalı tohumlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Çanakkale'mizde yine sertifikalı tohumların üretildiği önemli merkezlerimizden bir tanesi. Çanakkale'de 17 firma, bin 33 yetiştirici 68 bin dekar alan da sözleşmeli üretimle tohum üretiyor. Bu son derece önemli. Üretilen tohumlar neler, mısır, buğday, arpa, çeltik, yulaf" dedi.

Son 3 yılda 103 bin dekara Çanakkale'de bu proje kapsamında destek verildiğini ifade eden Bakan Yumaklı sözlerine şöyle devam etti:

"2024 yılında da Türkiye'nin dört bir tarafında bu projeyle birlikte belli oranlarda yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteğiyle bu tohumları dağıtmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler biliyoruz ki ambar anahtarı kimdeyse güç ondadır. Biz bu şuurla çalışıyoruz, bu şuurla çiftçimizi, üreticimizi desteklemeye devam ediyoruz. 2024'te de Çanakkale'de 946 çiftçimiz bu projeden faydalanmış olacak. 31 bin dekarlık alanda bu proje kapsamında ekilmiş olacak. Projesi kapsamında tohumları alacak olan üretici kardeşlerimize hem sera naylonuyla ile beraber üretimlerini biraz daha iyi şartlarda yapacak olan üreticilerimize, yine hayvansal üretimde özellikle süt hijyeni ile ilgili konuda kendilerine vereceğimiz aparatlardan yararlanacak olan üreticilerimize hayırlı bereketli olsun diyorum. Son olarak da değerli Valimizin daha önce başlatmış olduğu zirai ilaçlar kullanıldıktan sonra çevreye atıldığında oluşacak olan problemlerin engellenmesi adına aslında çok basit bir dokunuş ama ne kadar etkili olduğunu gördük. Yine şu görmüş olduğunuz konteynırlar çok basitmiş gibi görünebilir. Ancak bu konteynırların içerisine toplanmış olan zirai ilaç atık ambalajları aslında ne kadar büyük bir çevresel problemi engelliyor. Bunu da çıkaran sonuçlardan bizler görmüş oluyoruz. Türkiye'miz çok üretsin. 2022 yılı sonunda 129 milyon ton idi. 2023 sonunda 137 milyon ton, 31 milyar dolar 2023 sonu itibari ile tarımsal ürün, yani gıda ürünü ihraç etti bu ülke. Daha çok üreteceğiz. Kendi vatandaşımızın, ülkemize gelen turistlerin ve daha fazla ihracat yapacak ürünü üreteceğiz inşallah. Hem en kalitelisinden, hem en verimlisinden ve sürdürülebilir bir şekilde."

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve protokol üyeleri tarafından destekleme alan üreticilere hibe desteği çekleri ile tohumlar takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden biri - Son Dakika

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