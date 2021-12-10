Tarım ve Orman ile Adalet ve Milli Savunma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Adalet, Tarım, Milli, TBMM, Politika, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Tarım ve Orman ile Adalet ve Milli Savunma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

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