Tarsus il olmak için çalışmalara başladı! Belediye başkanı makam aracının plakasını 82 yaptı - Son Dakika
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Tarsus il olmak için çalışmalara başladı! Belediye başkanı makam aracının plakasını 82 yaptı

30.08.2022 17:34

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Tarsus'un il olabilmesi için bir mücadele başlattıklarını söyleyerek, "Bu Tarsus'un tam bağımsızlık mücadelesidir. Burada da aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi acı da olacak, gözyaşı da olacak, emek de olacak, alın teri de olacak. Birçok şey olacak. Ama şuradan emin olun, Tarsus il olmak zorunda" ifadelerini kullandı. Bozdoğan, belediyeye ait makam aracının plakasını da 82 NK 001 olarak güncelledi.

Tarsus Belediyesince hazırlanan, 21 oda ve 58 medya kuruluşunca desteklenen 'İl'le de Tarsus' projesinin tanıtımı yapıldı. Tarsus Spor Salonunda gerçekleştirilen ve sanatçı Meltem Cumbul'un sunuculuğunu yaptığı projenin lansmanına, ilçedeki sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra sanat çevresinden de bir çok kişi katıldı. 10 bin yıl öncesine dayanan tarihi ve 400 bine yaklaşan nüfusu ile bir çok ilden daha büyük olan Tarsus'un coğrafi konumu, sosyolojik ve ekonomik yapısı ile mitolojik tarihini anlatan sinevizyon gösterisi ile başlayan programda, sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından ilçenin neden il olması gerektiğini ifade eden konuşmalar yapıldı.

Tarsus il olmak için kolları sıvadı! Belediye başkanı makam aracının plakasını bile değiştirdi

"BU TARSUS'UN TAM BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİDİR"

Dans gösterilerinin yer aldığı ve sunucu Meltem Cumbul'un 'İl'le de Tarsus' mobil uygulamasının tanıtımını yaptığı lansmanda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken kimsenin altın tepside sunmadığını, kanla, göz yaşıyla, acıyla kurulduğunu söyledi. Bugün de bu tarihi günde atılan bu adımı 'Tarsus'un tam bağımsızlık mücadelesi' olarak nitelendiren Bozdoğan, "Burada da aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi acı da olacak, gözyaşı da olacak, emek de olacak, alın teri de olacak. Birçok şey olacak. Ama şuradan emin olun, Tarsus il olmak zorunda" diye konuştu.

Konuşmasını Tarsus'un 10 bin yıllık tarihi geçmişinden bahsederek sürdüren Bozdoğan, "Milattan önce bin 200'lü yıllarda Konya Krallığı döneminde Tarsus nasıldı? Milattan önce üç bin yılında Tarsus'un en önemli ticaret merkezi olmasını sağlayan şey neydi? Neolitik dönemde Tarsus'un tarım ve ticaretin başkenti olduğunu biliyor musunuz? Romalılar, Fransızlar, Mısırlılar bu kentte ne aradılar? Neden istila ettiler? Niçin başkent ilan ettiler? Tarsus niye bu kadar cazipti? Emin olun bu soruların yanıtlarını vermekte hepimiz zorlanırız. Bugün burada sizlerle birlikte bu yaşlı kenti ayağa kaldırmak, gençleştirmek ve dünyaya yeni gelmiş bir bebek gibi saf, tertemiz, hak ettiği gibi besleyip büyütmek için bir arada bulunuyoruz. Aslında biz bize yeteriz. Tarsus'un il olmasını talep etmek ve il olması için gerekliliklerin var olması, bildiğiniz üzere Tarsus'u il yapmak için yeterli olmadı hiçbir zaman. Neden? Belki de Ankara lobisinin çok zayıf olmasıydı. Yerel yönetimlerin belki de bu tutumu sivil toplum kuruluşları ve halkla paylaşmamış olmasıydı. Belki de Mersin lobisinin devreye girip bu gibi bu gibi olayda Tarsus'un il olmaması için sıkıntı oluşturmasıydı" diye konuştu.

Tarsus il olmak için kolları sıvadı! Belediye başkanı makam aracının plakasını bile değiştirdi

"BAĞLARIMIZDAN KURTULMAK İSTİYORUZ"

Tarsus'un, Mersin ve Adana'dan çok daha eski bir kent olduğunun özellikle bilinmesini istediğini vurgulayan Bozdoğan, şöyle devam etti; "Kentimizi hür irademizle yönetebilmek, kentimizi bağları olan bir yapıdan kurtarabilmek, kendi kararlarını kendi halkıyla verebilen bir kent oluşturabilmek, ticaretiyle, tarımıyla, kültürüyle, sanatıyla, eğitimiyle güçlü bir kent olabilmek adına, Tarsus'un il olmasını istiyoruz. Tarsus müstakil ilçeler sıralamasında birinci sırada bulunuyor. Yani demek oluyor ki kentimiz, sağına soluna bakılmaksızın il yapılabilecek ilçeler sıralamasında ilk sırada. Milattan önce 66 yılında Tarsus Kilikya'nın başkenti konumundayken nüfusu 450 bindi. Yani şu anki durumuyla benzer bir durumdaydı. Aynı koşullarda Tarsus'un iki bin yıl önce başkent ilan edilmiş olması bile, il yapılmasını zaruri kılan nedenlerden bir tanesidir. Tarsus'un Mersin'in bir ilçesi olmaması gerektiğini yalnızca bizler, sizler, bu salondaki destekçilerimiz söylemiyor. Yalnızca 400 bin nüfuslu Tarsuslu hemşehrilerimiz, esnaflarımız, eğitimcilerimiz söylemiyor. Yalnızca aydınlarımız, sanatçılarımız, yazarlarımız söylemiyor. Yalnızca odalarımız, derneklerimiz, muhtarlarımız söylemiyor. Tarsus'un il olmasını Asurlular istiyor, Tarsus'un il olmasını Hitit İmparatorluğu istiyor, Tarsus'un il olmasını Roma İmparatorluğu istiyor, Tarsus'un il olmasını zulümden kaçan yedi uyurlar istiyor. Kölelikten kurtularak bağımsızlığını kazanan Bilali Habeşi istiyor. Tarsus'u tüm dünyaya tanıtan Saint Paul istiyor. Tarsus'a dağlarımızın eteklerinden bakan Yörük annemiz istiyor. Tarsus'u her sabah çörek kokularıyla uyandıran Arap teyzemiz istiyor. İyi günde kötü günde birbirimize sarıldığımız Kürt kardeşimiz istiyor."

Tarsus il olmak için kolları sıvadı! Belediye başkanı makam aracının plakasını bile değiştirdi

MAKAM ARACININ PLAKASINI 82 YAPTI

Bu arada Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyeye ait makam aracının plakasını da 82 NK 001 olarak değiştirdi. Bozdoğan, toplantı salonuna 82 plakalı makam aracıyla geldi.

Tarsus il olmak için kolları sıvadı! Belediye başkanı makam aracının plakasını bile değiştirdi
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Kaynak: İHA

Haluk Bozdoğan, Mersin, Tarsus, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarsus il olmak için çalışmalara başladı! Belediye başkanı makam aracının plakasını 82 yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus il olmak için çalışmalara başladı! Belediye başkanı makam aracının plakasını 82 yaptı - Son Dakika
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