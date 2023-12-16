Tarsus Belediye Başkanı: Tarıma büyük önem veriyoruz

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tarıma büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Bir belediye düşünün ki 7 milyon fide dağıttı. Bunun yanında 500 binin üzerinde fidan dağıttı. Bugün mantar seralarımız bile var. Birçok seranın yanında ayrıca toprak analizleri yapan, çiftçilerimizin tarlasının içerisinde yaptığımız yanına kadar gittiğimiz makinelerimiz var" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir radyo programında gündeme dair soruları yanıtladı. Tarımıyla, turizmiyle, tarihiyle Tarsus'un önemli bir kent olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, "Yakın bir zamanda havalimanı faaliyete geçecek 9 milyon insan yolculuk yapacak ve bununla ilgili kentin genel durumunda nüfus açısından bile baksanız 500 binleri geçen bir Tarsus var artık. Yani bir ilçe demeye dilim varmıyor. Burası çok ilden büyük bir yer. Sadece basit özellikleriyle değil, tarihi ile geçmişi ile tarımıyla, turizmiyle, medeniyetiyle en önde olması gereken iller açısından da en önde olması gereken bir yer. Belki de 34 yıl içerisinde nüfusu bir milyona varacak bir kentte de projelerin hiçbir zaman basit kalmaması gerekiyor. Özellikle Tarsus'ta sosyal belediyeciliği ciddi bir çalışmayla bütün köylere şehrin bütün merkezlerine yaydık. En azından sosyal belediyecilik anlamında sosyal. Hizmetler yönetmeliğini çıkartarak halkımıza daha çok ulaşabilir olduk" diye konuştu.

Tarsus'a 4 ulaşımın da olduğunu kaydeden Bozdoğan, "Böyle bir yer çok nadirdir Türkiye'de. Konumu itibariyle baktığınız zaman da yapılacak olan projelerin hep buna doğru yönlenmesi gerekir. Yani açık konuşmak gerekirse büyük Tarsus hareketi aslında çok ciddi bir hareket yani. Sadece bir belediyecilik hizmetiyle değil, bir kentin sallanışı bir marka kent haline gelmesi için önemli bir şey. Mecburen tabi sadece Tarsus plajının açılması değildi. Oradaki yapılan tesisler golf tesisleri. Tarsus içinde yeni bir kent oluşuyor. Tatil yapabilmek için en az 30-35 kilometre giden bir Tarsus vardı. Şimdi en fazla 7 kilometre, 7 dakika içerisinde plajımıza çok rahat ulaşabiliriz. Onunla ilgili de 3 tane önemli projemiz var. Bakanlığa verdiğimiz projemizde var. Yani bunlara genel olarak baktığınız zaman artık pırıl pırıl parlayan bir Tarsus var artık" şeklinde konuştu.

"Tarımda zirve yapan Tarsus"

Tarsus Belediyesinin tarıma yönelik çalışmalarından bahseden Bozdoğan, "Biz küçük üreticilerimizi, hayvancılık yapan çiftçilerimizi desteklemek için belediye olarak şöyle bir karar aldık. Bizler o küçük üreticilerimize, çiftçilerimize hayvancılık yapan köylülerimizi destekleme kararı aldık. Yani düşünün bir belediyeyi ki 7 milyon fide dağıttı. 500 binin üzerinde fidan dağıttı. Bugün mantar seralarımız bile var. Birçok seranın yanında ayrıca toprak analizleri yapan çiftçilerimizin tarlasının içerisinde yaptığımız yanına kadar gittiğimiz makinelerimiz var, bunları temin ettik. Topraklarının verimini gösterdik. Ne itmesi gerektiğini, bunların nasıl onlara geri döneceğini ziraat mühendislerimiz çok iyi bir şekilde anlattı" ifadelerini kullandı.

Tarsuslu vatandaşların halk restorana yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bozdoğan, "Restoranımızda her gün düzenli olarak 5 çeşit yemek çıkıyor, 4 çeşit yemek 40 TL, 5 çeşit yemek de 50 liraya temin ediliyor. Bugün Türkiye'de 5 çeşit yemeğin 40 liraya satıldığı yer pek bulamazsınız ve inanılmaz bir kalabalık oluyor. Çorba fiyatları da 10 lirayla 15 TL arasında sabah çorbalar başlıyor. Orta gelirli insanlarımız için çok önemli bir yer. Esnaflarımızın da çok işine yarıyor böyle restoranların olması. Bizler halk lokantasını daha çok arttıracağız. Buradaki olayı gördükten sonra bu kadar kalabalığı gördükten sonra ihtiyaç olduğunu da gördük. Tabi çok sayıda da öğrencilerimiz faydalanıyor zaten, etüt merkezlerindeki öğrencilerimize çorbalar ücretsiz, kuru pastalar, yaş pastalar ücretsiz olarak veriliyor. Onların rahat ortamda ders çalışmaları da sağlanıyor. Onlardan herhangi bir ücret alınmıyor. Onlar için varız" dedi.

Tarsus için 201 proje yaptıklarını ve daha nice projelerin de Tarsus'a kazandırılacağına vurgulayan Bozdoğan, "Belediyeye değer kazandıracak bu projelerin önümüzdeki 5 yıl içerisinde Tarsus'u belediye olarak bütçesinin ne kadar katlayacağını çok iyi biliyorum. Önümüzdeki o 5 yıllık süreç içerisinde 201 tane bitmiş olan ve toplamda da şu an 50'den fazla yapacağımız projelerle ki bunları mart sonuna kadar yetiştiririz. Önümüzdeki 5 yılı çok rahat geçirecek" şeklinde konuştu. - MERSİN