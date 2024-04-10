İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar\'ın "Tasmalı köpek" çıkışına sert yanıt

Politika

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı sattıklarına dair iddiaları yayanların arkasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibinin olduğunu öne sürerek "Bu PKK'lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" dedi.

İMAMOĞLU CEPHESİNDEN 31 MART GÖNDERMESİ

Ekrem İmamoğlu, Haluk Bayraktar'ın bu çıkışına İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yaptırdığı paylaşımla yanıt verdi. İBB'den yapılan açıklamada, Bayraktar'ın sözleriyle ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtilirken, "Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart'ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir" denildi.

İşte İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım;