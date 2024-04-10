İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına sert yanıt - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına sert yanıt

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak" sözlerine İBB'den yanıt geldi. Yapılan açıklamada "Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart'ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

10.04.2024 14:49  Güncelleme: 15:05
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı sattıklarına dair iddiaları yayanların arkasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibinin olduğunu öne sürerek "Bu PKK'lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" dedi.

İMAMOĞLU CEPHESİNDEN 31 MART GÖNDERMESİ

Ekrem İmamoğlu, Haluk Bayraktar'ın bu çıkışına İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yaptırdığı paylaşımla yanıt verdi. İBB'den yapılan açıklamada, Bayraktar'ın sözleriyle ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtilirken, "Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart'ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir" denildi.

İşte İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım;

Tartışma alevleniyor! İBB'den Bayraktar'a yanıt: Nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor
İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar\'ın "Tasmalı köpek" çıkışına sert yanıt

Haluk Bayraktar, Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar'ın 'Tasmalı köpek' çıkışına sert yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • necmettin sağlam: gururumuz bayraktar 258 223 Yanıtla
  • sadullah nas: az demiş BAYRAKTAR 162 152 Yanıtla
  • fırat Polat: Terbiyesizce davranmıştır. Haluk bayraktar denen şahıs kınıyorum kendisini 102 147 Yanıtla Mustafa null: Napiuosun bi daha soyle..?? 34 19
  • Yusuf Çarman: Bu saatten sonra hedef bayraktar. Bu ülkede milli ne varsa hedef. 148 100 Yanıtla
  • Harun Çelik: Bayraktar seviyesini göstermiş sn Ekrem başkana 96 143 Yanıtla
  • Salih Karadayı: sayın başkanım Ekrem İmamoğlu sen adam gibi adamsın meyve veren ağaç taşlanır 91 105 Yanıtla
  • Şevki Sünger: bu ne ya bu ne biçim ağız 131 41 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Bu millet eğriyi doğruyu ayirt edecek kadar zeki degil ! Ekonun ne oldugunu kim olduğunu ögrendiklerinde is işten geçmiş olmaz umarim 98 68 Yanıtla
  • Eyüp Çetin: bayraktar ailesine selam olsun bu millet te devletimizde notunu alıyor adam belgelerle doğal olarak cevap veriyor seçim kibiriyle cevap alıyor her zaman hakkın yolunda dürüst olan kazanacak. 111 48 Yanıtla
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