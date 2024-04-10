Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı sattıklarına dair iddiaları yayanların arkasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibinin olduğunu öne sürerek "Bu PKK'lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" dedi.
Ekrem İmamoğlu, Haluk Bayraktar'ın bu çıkışına İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yaptırdığı paylaşımla yanıt verdi. İBB'den yapılan açıklamada, Bayraktar'ın sözleriyle ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtilirken, "Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart'ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir" denildi.
İşte İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım;
Son Dakika › Politika › İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar'ın 'Tasmalı köpek' çıkışına sert yanıt - Son Dakika
Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mesajı yayımladı. Başkan Tatık, bayramın manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği bir zaman olduğunu belirterek, huzur ve neşe dolu bir bayram geçirilmesini temenni etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Konya'nın Kulu ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kulu Kaymakamı, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü, askerler, emniyet personeli, itfaiye ve hastane personeli ile bayramlaştı. Ayrıca şehit aileleri de ziyaret edildi.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
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