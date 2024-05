TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesi\'nin İsrail yetkilileri hakkında yakalama kararı başvurusunu memnuniyetle karşıladı

Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu ve Gallant hakkındaki "yakalama kararı" başvurusunda bulunulmasını değerlendirdi.

Başsavcı Han'ın açıklamasında, toplanan ve incelenen delillere dayanılarak Netanyahu ve Gallant'ın Filistin'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda cezai sorumluluk taşıdığına dair makul gerekçeler bulunduğunu ifade ettiğini aktaran Yüksel, ayrıca Han'ın, Roma Statüsü'nün 8. maddesine aykırı olarak "bir savaş yöntemi olarak sivillerin aç bırakılması", "kasten büyük acıya veya vücuda veya sağlığa ciddi zarar verilmesine veya savaş suçu olarak zalimce muameleye neden olunması", "savaş suçu olarak öldürme" ile iddia edilen insanlığa karşı suçların, devlet politikası uyarınca Filistinli sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik bir saldırının parçası olarak işlendiğini ileri sürdüğünü ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel; Savcı Han'ın, görgü tanıklarıyla yapılan görüşmeler, video, fotoğraf ve ses materyalleri, uydu görüntüleri ve toplanan kanıtların "İsrail'in, Filistin'in her yerindeki sivil nüfusu, kasıtlı ve sistematik olarak insanın hayatta kalması için vazgeçilmez nesnelerden mahrum bıraktığını" gösterdiğini söylediğini kaydetti.

"Küresel sistemin hızlı harekete geçip İsrail'i ve suçları işleyenleri cezalandırması gerekmektedir"

Savcı Han'ın, İsrail'in Gazze'de hedeflerine ulaşmak için seçtiği yöntemlerin suç teşkil ettiğini belirttiğinin altını çizen Yüksel, Roma Statüsü'nün 25 ve 28. maddeleri uyarınca en çok sorumlu iki kişi olan Netanyahu ve Gallant'ın, hem ortak fail hem de üst olarak suç işleme talimatı vermekle suçlandığını bildirdi.

Başkan Yüksel, şöyle devam etti:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısının, Roma Statüsünün 58. maddesi uyarınca Ön Yargılama Dairesinden hukuki tedbir olarak failler hakkında tutuklama müzekkeresi çıkarılması talebi üzerine Dairenin başvuruyu ve savcı tarafından sunulan delilleri, diğer bilgileri değerlendirip failler hakkında tutuklama kararı çıkaracağını ümit ediyoruz. Söz konusu tutuklama kararının çıkması durumunda Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerin, UCM'ye taraf 124 ülkeye seyahat etmesi durumunda, yakalanıp UCM'ye teslim edilmesi söz konusu olabilecektir. Uluslararası mahkemeler tarafından alınan adli kararların etkili bir şekilde icrası için küresel sistemin hızlı harekete geçip İsrail'i ve bu suçları işleyenleri cezalandırması gerekmektedir."

Savcı Han'ın "Hiçbir şey insanların rehin alınmasını veya sivillerin hedef alınmasını haklı gösteremez." açıklamasının, İsrail ve dünya kamuoyundaki "cezasızlık algısının kırıldığının" göstergesi olduğuna dikkati çeken Yüksel, ayrıca Savcı Han'ın, Savcılık Ofisi ve Mahkemenin bağımsız yargıçları da dahil olmak üzere tüm birimlerin çalışmalarını tam bağımsızlık ve tarafsızlıkla yürütmelerine izin verilmesi gerektiğinin altını çizdiğini aktardı.

Cüneyt Yüksel, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığının İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant aleyhindeki tutuklama emri başvurusundan memnuniyet duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Uluslararası hukukun, hiçbir istisnaya ve istisnacılığa izin verilmeksizin, her koşulda herkese eşit bir şekilde uygulanacağını ümit ediyorum. Cumhurbaşkanı'mızın her platformda ifade ettiği üzere Türkiye olarak, Filistin ve Gazze'de işlenen soykırımın durdurulması, ateşkesin sağlanması, kalıcı barışın tesis edilmesi ve faillerin cezalandırılması için mücadelemize devam edeceğiz. Filistin davasının takipçisi olmayı her platformda sürdüreceğiz."