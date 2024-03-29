TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: İsrail\'in soykırım davasında alınan tedbirler uygulanmalı

Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail aleyhine açılan soykırım davasında alınan ihtiyati tedbir kararlarının uygulanması gerektiğini ve Uluslararası Adalet Divanından (UAD) yargılama sürecini hızlandırmasını beklediklerini bildirdi.

Yüksel, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı soykırım davası kapsamında UAD'nin verdiği yeni tedbir kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UAD'nin daha önceki ihtiyati tedbir kararlarının açıklamasından itibaren İsrail'in bu kararların gereğini yapmadığını belirten Yüksel, Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini vurguladı.

Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın, 6 Mart'ta UAD'den daha fazla ihtiyati tedbir kararına hükmetmesini ya da 26 Ocak'ta alınan tedbir kararlarının değiştirilmesini talep ettiğini aktardı.

Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak, Gazze'deki Filistinlilerin karşı karşıya olduğu kötüleşen yaşam koşulları, yaygınlaşan kıtlık ve açlık dikkate alınarak dün ilave ihtiyati tedbir kararlarına hükmettiğini anımsatan Yüksel, 14 e karşı 2 oyla, 26 Ocak'ta tarihinde verilen ihtiyati tedbir kararlarının yinelendiğini ve bu kararların hala geçerli olduğunun teyit edildiğini belirtti.

Cüneyt Yüksel, oy birliğiyle de İsrail'in, Gazze'deki Filistinlilerin acilen ihtiyaç duyduğu temel hizmetlerin, tıbbi malzeme ve tıbbi bakım ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanmasını temin etmek için gerekli ve etkili tüm önlemleri gecikmeksizin almasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Ayrıca İsrail ordusunun, Gazze'deki Filistinlilerin haklarının hiçbirini ihlal eden eylemlerde bulunmamasına da hükmedildiğini belirten Yüksel, ilave tedbirlerin uygulanmasının takibi için İsrail'in bir ay içerisinde rapor sunmasının da kararlaştırıldığını aktardı.

"İsrail askerinin yardımları engellemek suretiyle faaliyet göstermesi yasaklanmıştır"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, "Mahkeme, 26 Ocak 2024'ten bu yana İsrail'in askeri operasyonunun Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında 6 bin 600'den fazla ilave ölüme ve yaklaşık 11 bin yaralanmaya yol açtığını kararında belirtmiştir. İsrail'in soykırım eylemleri artık izahtan varestedir. Mahkeme, 26 Ocak 2024 tarihinden bu yana yaşanan gelişmelerin ve davanın koşullarının, 26 Ocak 2024 tarihli kararda belirtilen geçici tedbirlere ilaveler yapılmasının gerektiği sonucuna varmıştır." bilgisini paylaştı.

Yeni tedbir kararları ile UAD'nin, Gazze Şeridi'ndeki feci durumun, Refah da dahil olmak üzere Gazze Şeridi genelinde geçerli olan 26 Ocak 2024 tarihli ihtiyati tedbir kararlarında belirtilen önlemlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizdiğine işaret eden Yüksel, şunları kaydetti:

"İsrail askerinin yardımları engellemek suretiyle faaliyet göstermesi yasaklanmış ve bu yöndeki bir faaliyetin Soykırım Sözleşmesi kapsamında suç teşkil edeceği ortaya konulmuştur. Özellikle karar metninde de geçtiği üzere İsrail'in Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı'nın (UNRWA) feshedilmesini sağlamak için 26 Ocak 2024'ten bu yana yürüttüğü faaliyetler dikkate alındığında Mahkemenin İsrail'i Birleşmiş Milletler ile iş birliğine zorunlu kılması oldukça önem arz etmektedir. Yaşanan gelişmeler ışığında Mahkemenin vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararlarının etkili bir biçimde uygulanması önem arz etmektedir. Bizim UAD'den beklediğimiz, İsrail'in işlemiş olduğu soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının derhal Mahkemenin vereceği esasa ilişkin nihai karar ile ortaya konması ve kamuoyuna ilan edilmesi, bu yönde olağanüstü durumlar da dikkate alınmak suretiyle yargılama sürecini hızlandırmasıdır."