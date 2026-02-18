TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu değerlendirdi Açıklaması

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin, "Raporda öngörülen yaklaşım, dış modelleri kopyalamayan, Türkiye'nin güvenlik tecrübesi, hukuk düzeni ve toplumsal yapısına uygun özgün bir 'Türkiye Modeli' ortaya koymaktadır." dedi.

Yüksel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu AA muhabirine değerlendirdi.

Komisyon'un stratejik bir rapor ortaya koyduğunu belirten Yüksel, raporu, kardeşliğin güçlendirilmesi, toplumsal bütünlüğün tahkimi ve "Terörsüz Türkiye" ile "Terörsüz Bölge" vizyonunun kurumsallaşması açısından kıymetli bulduklarını ifade etti.

Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Adaletle büyüyen, kardeşlikle güçlenen, Terörsüz Türkiye" vizyonunun raporla devlet ve millet politikası haline geldiğini vurguladı.

Komisyon'un 5 Ağustos 2025'ten bugüne kadarki toplantılarını hatırlatan Yüksel, Komisyon toplantılarının yapıldığı süreçte ortaya çıkan ortak iradenin "Evlatlarımız değil, silahlar toprağa gömülsün" olduğuna dikkati çekti.

Yüksel, Komisyon'un, Meclis'te temsil edilen tüm partilerden 51 milletvekilinin katılımıyla, yüzde 95'i aşan bir temsiliyete sahip olmasının, çalışmalarının siyaset üstü, kapsayıcı ve yüksek meşruiyetle yürütüldüğünün açık göstergesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik liderliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutarlı desteği ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kapsayıcı yönlendirmesinin sürecin kurumsal gücünü pekiştirdiğini dile getiren Yüksel, şöyle devam etti:

"Ortaya konulan rapor, terör örgütünün silah bırakması ve kendini tasfiye etmesinin objektif, delile dayalı ve devlet ciddiyeti içerisinde tespit edilmesini merkeze almakta, bu tespiti yeni dönemin hukuki ve idari miladı olarak tanımlamaktadır. Sürecin hiçbir pazarlığa dayanmadan, devletin egemenlik yetkisi içinde ve kurumlar arası mutabakatla yürütülmesi, meşruiyet, öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir. Raporda öngörülen yaklaşım, dış modelleri kopyalamayan, Türkiye'nin güvenlik tecrübesi, hukuk düzeni ve toplumsal yapısına uygun özgün bir 'Türkiye Modeli' ortaya koymaktadır. Terörsüz Türkiye vizyonu, dış şablonlara değil, millet iradesine, devlet aklına ve tarihsel birikime dayanan milli bir yol haritası ile hayata geçirilmektedir. Bu çerçevede önerilen müstakil ve geçici mahiyette kanun yaklaşımı ne bir af düzenlemesi ne de cezasızlık algısı doğuracak bir modeldir."

Yüksel, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vizyonunun, güvenliği, kalkınmayı ve bölgesel istikrarı birlikte ele alan bütüncül bir perspektife dayandığının altını çizdi.

Raporun, stratejik temel belge niteliğinde olduğunu ifade eden Yüksel, kardeşliği güçlendiren, mağdur adaletini önceleyen ve toplumsal barışı kalıcı hale getirmeyi amaçlayan yaklaşımın, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedeflerine güçlü katkılar sunacağını belirtti.