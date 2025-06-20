TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel\'de Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi.

Belçika Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Türkiye ve Ukrayna arasındaki tarihi bağlara işaret ederek, Türkiye'nin hem dış politikadaki tutumu hem de iki ülkenin tarihi bağları dolayısıyla Ukrayna'nın yanında yer aldığını söyledi.

2014'te Kırım'ın ilhakıyla başlayan süreçte Türkiye'nin, en yüksek perdeden Kırım'ın ilhakını tanımadığını, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu her platformda dile getirdiğini ifade eden Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümünde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin en temel kavramlar olduğunu, bundan taviz vermeden Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barış masasına oturmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Reel şartların, bu savaşın artık sürdürülmemesi gerektiğini gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, Batı dünyasının, kuvvetli sözleriyle Ukrayna'ya destek veriyor olmakla birlikte gerçekte maalesef aynı desteği sağlayamadığını vurguladı.

Dolmabahçe'de 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının neredeyse imzalanacak noktaya geldiğini ancak bazı ülkeler bu barışı istemediği için savaşın sürdürüldüğünü belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunarak, adil, kalıcı, onurlu bir barışın sağlanabilmesinin mümkün olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ukrayna ve Rusya'nın, doğrudan görüşmelerle aralarındaki meselelerin daha kolay çözülebilmesine zemin hazırlamaları gerektiğinin de altını çizen Kurtulmuş, Türkiye'nin her türlü ara buluculuğu yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bu süreçte kimin gerçekten dost, kimin dost gibi görünen ama Ukrayna'nın yanında yeterince yer almayan ülke olduğunun görüldüğünü söyleyen Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte Ukrayna'nın dost olarak görülen ülkelerle, doğru projelerle çalışmasının kendisine çok büyük katkısının olacağını vurguladı.

Stefanchuk, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Kiev'e davet etti

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ise yeniden TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla Kurtulmuş'u tebrik ederek, Brüksel'de tekrar bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kurtulmuş ile Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik önemli bir destek verdiğini belirten Stefanchuk, ayrıca Rusya ile yürütülen müzakere süreçlerinde verdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Stefanchuk, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Kiev'e davet ederek, Ukrayna Parlamentosuna ve halkına hitap etmesini istedi.

Ukrayna Parlamentosu ve TBMM'nin farklı alanlardaki işbirliğini önemsediklerini de dile getiren Stefanchuk, Kurtulmuş'u, kasım ayında İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi'ne de davet etti.