Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında Avustralya'nın başkenti Canberra'da Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Cho Jeong-shik ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'nın başkenti Canberra'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Cho Jeong-shik ile bir araya geldi. Avustralya Parlamentosundaki görüşmede, Türkiye ile Güney Kore arasındaki yakın dostluğun en temel dayanağının Kore Savaşlarında, Türk gençlerinin Kore halkının yanında kahramanca savaşması olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın ortaya koyduğu fevkalade yakın işbirliğinin ikili ilişkileri pekiştirdiğini belirten Kurtulmuş, hükümetler arasında var olan güçlü ilişkileri parlamentolar arasında da artırma arzusunda olduklarını söyledi. Gelecek yıl Türkiye ve Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bunun iki ülke parlamentoları tarafından bir fırsata dönüştürülerek önemli ortak programlara imza atabileceklerini ifade etti. Kurtulmuş, sanayi, teknoloji, enerji gibi alanlarda imza altına alınan mutabakatların ikili ilişkiler bağlamında önem taşıdığını söyledi. Görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kurtulmuş, ikili temasları daha da artırmak için mevkidaşı Cho'yu Türkiye'ye davet etti. Kurtulmuş, mevkidaşının kendisine yaptığı davet üzerine ise en kısa zamanda Kore Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek istediğini belirtti.

Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer de yer aldı.