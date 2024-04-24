TBMM Başkanı Kurtulmuş çocukları kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş çocukları kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti. Kurtulmuş, çocukları TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, 23 Nisan'ın dünyada örneği olmayan büyük bayramlardan birisi olduğunu ifade etti. Arslan ise milli egemenliğin bayramını kutlayarak, Türkiye'nin geleceği için umut dolu adımlarla ilerlemeye devam etme çağrısı yaptı.

24.04.2024 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş çocukları kabul etti

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı Divan Salonu'nda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kabul etti.

Çocukları TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, dün TBMM Genel Kurulu'nda koltuğunu Aysima Arslan'a devrettiğini ve Meclis'i çok iyi yönettiğini anımsattı. Katip üyeler ve geleceğin milletvekillerinin de güzel bir oturum gerçekleştirdiğini vurgulayan Kurtulmuş, çocukları tebrik etti.

23 Nisan'ın dünyada örneği olmayan büyük bayramlardan birisi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Bu bayramın, çocuk bayramı olarak genişletilmesinin önemli gerekçelerinden birisi de sadece bugünü ve geçmişi hatırlayıp konuşmak değil, aynı zamanda geleceğe de güçlü şekilde hazırlanmaktır. Sizler, Türkiye'nin, dünyanın geleceğisiniz. Hepinizin büyük bir özgüvenle, büyük birikimle, iyi eğitimle, çevrenize, sevdiklerinize, millete ve vatana faydalı insanlar olarak insanlık ailesinin çok saygın birer ferdi olarak gelişmenizi temenni ediyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin geleceği için umut dolu adımlarla ilerlemeye devam edelim"

Altındağ Güneşevler Şehit Hasan Cevher Ortaokulu 6. sınıf Aysima Arslan da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılının sevinçle, coşkuyla ve gururla kutlandığını dile getirerek, bu anlamlı günün, Türk milletine, insanlığa iyilik ve esenlik getirmesini diledi.

Bugünün, TBMM'nin açılış tarihiyle birlikte egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün olduğunu kaydeden Arslan, "Bugün milli egemenliğin bayramıdır, kutlu olsun. Dün ve bugün, vatan için canını feda etmiş, başta Cumhuriyetimizin kurucusu olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla ve saygıyla anıyorum. Onlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar ve onun aziz Meclisinin, gök kubbemiz altında açılışına şahit olanlardır. Bugün, onların mirasına layık olmak ve gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışmak her Türk evladının görevidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Numan Kurtulmuş, 23 Nisan, Türkiye, Dünya, Çocuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş çocukları kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 02:00:54. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş çocukları kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement