TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kalbi Ortadoğu'dur - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kalbi Ortadoğu'dur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek yaptığı konuşmada, dünya barışının kalbinin Ortadoğu olduğunu ve bu bölgedeki barışın anahtarının Filistin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, ayrıca Türkiye'nin güçlü bir ülke olması gerektiğini vurgulayarak, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

18.04.2024 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Dünya barışının kalbi Ortadoğu'dur"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Mardin'de STK'lar ile buluştu

MARDİN - Mardin'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünya barışının kalbi Ortadoğu'dur. Bu kilidi açan anahtar ise Filistin'dir. Filistin'de barış ve huzur gerçekten sağlanmışsa dünya çapında barış olmuştur demektir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, "Hemen yanıbaşımızda bölgede hem ülkeler arasındaki gerilim ve çatışma, hem de bu bölgede faaliyet gösteren terör grupları üzerinden ortaya çıkarılan bazı çatışmalar ve gerilimler bu bölgeye fevkalade hassas hale getirmiştir. Her şeyden evvel 6 ayı aşkın bir süredir İsrail'de hükümetin saldırgan tutumları Gazze halkına karşı yapılan insanlık suçları hepimizi derinden etkiliyor ve hepimizin kalbini buruk bir hale getiriyor. İşte biz Türkiye olarak başından itibaren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Gazze'nin masum ve mazlum halkının yanında yer aldık. Acilen ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların götürülmesi için üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Yine bu bölgede sorunun devam etmesi bölgede yeni sorunların da başlangıcı olabileceği ilk günden itibaren uluslararası bütün platformlarda bir uyarı olarak ortaya koyduk. Dünya barışın kapısı Ortadoğu'dur. Bu kilidi açan anahtar ise Filistin'dir. Filistin'de barış ve huzur gerçekten sağlanmışsa dünya çapında barış olmuştur demektir. Türkiye olarak diyoruz ki ateş daha fazla büyütmeden bu bölgedeki ateşi söndürmek ve Filistinlerin haklı davasında iki devlet bir çözüm esasıyla özgür ve bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşunun yolunu açmaktır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Gücünden çekinilen bir Türkiye olmak mecburiyetindeyiz yoksa diğer bazı başka ülkelerin karşılaştığı gibi oradan oraya savrulma ihtimali çeşit çeşit yeni tehditlerle muhatap olma ihtimali mevcuttur. Bunun için diyoruz ki hep beraber Türkiye'de 85 milyon olarak ortak hedeflerimize yönelik Türkiye'yi her alanda güçlü ve büyük Türkiye yapabilmek için el ele verelim. Aramızdaki farklılıklarımızı ülkemizin güçlülüğü olarak kabul edip Türkiye'yi dünyada layık olduğu yere süratle ulaştıralım. Bunun için başta bölgede var olan halkın ve bölge halklarının düşmanları olan terör örgütlerine, milletimize birbirimize esenliğimize kasteden yerli ve yabancı kimseye fırsat vermeyelim. Bunun yolu birlikten ve beraberlikten kardeşlikten geçiyor. İşte Mardin bunun en güzel örneğidir. Ekonomisi güçlü, toplumsal yapısı güçlü, barışı ve kardeşliği güçlü, üniversitesi, sanayisi, yatırımcısı gençlerin eğitim alanındaki varlığı ve kabiliyetleri güçlü velhasıl hangi alana el atarsanız atın Türkiye'nin bütün diğer devletlerle yarışabilecek bir ülkedir. Mardin'in de bütün diğer şehirlerle yarışabileceği bir güce ulaşması temel hedefimiz olmalıdır. Bunun yolu tek tek 81 ilimizin kendi öncelikleri adımları atmasıdır. Mardin'in büyük potansiyelleri olan bir il olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Mardin'in heba edeceği vakti yoktur, ihmal edeceği bir tek günü yoktur. Bunun için hepsini bir araya getirerek bu anlamda bu güzel şehri yeniden Türkiye'nin gözbebeği bir şehri haline getirmemiz gerekiyor. Üniversitesinden havaalanına ve bu anlamda yatırım yapan arkadaşlar buradalar. Mardin'i bir başkası gelip ayağa kaldıracak değil. Devlet olarak bizim size yapacağımız ve sizin yapmak istediğiniz alanların önünü açıp size omuz vermek, güç vermek ve hep beraber hedeflerimize yürümektir" dedi.

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Filistin, Türkiye, Mardin, Dünya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kalbi Ortadoğu'dur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Yerimizi garantiledik Şampiyon olan takım, Devler Ligi’ne direkt katılacak Yerimizi garantiledik! Şampiyon olan takım, Devler Ligi'ne direkt katılacak
22:22 10 dakika yetti İrfan Can Kahveci’den Olympiakos’a süper gol 10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol
21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:45 Ferdi Kadıoğlu’na yakın markaj Arsenal, milli yıldız için Kadıköy’de Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj! Arsenal, milli yıldız için Kadıköy'de
21:20 Kenya’da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti
20:01 İşte Tokat’taki 5,6’lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:35 Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 23:05:00. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kalbi Ortadoğu'dur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement