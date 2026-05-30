TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e Ziyarette Bulunacak

30.05.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1-5 Haziran'da Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-Aho'nun daveti üzerine başkent Helsinki'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamındaki temaslarına 1 Haziran Pazartesi günü başlayacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu'nda mevkidaşı Halla-Aho ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması noktasında parlamentolar tarafından atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör' konulu bir etkinlikte milletvekillerine ve katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş ayrıca Finlandiya Parlamentosu Genel Kurulu'nu da ziyaret edecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ayrıca Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'i kabul edecek Kurtulmuş, Finlandiya İslam (Türk-Tatar) Cemaati Merkezi'ni ziyaret edecek, ayrıca Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Kurtulmuş, Helsinki'deki temaslarında bazı teknoloji firmalarını ziyaret etmesi planlanıyor.

İSVEÇ ZİYARETİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'daki temaslarının ardından İsveç'e geçecek. Kurtulmuş, başkent Stokholm'de İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş ayrıca İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek. İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde yuvarlak masa toplantısına katılacak Kurtulmuş, burada bölgesel ve küresel konulara ilişkin bir konuşma yapacak. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş, Stokholm'deki temasları kapsamında Fitija Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Türk vatandaşlarla görüşecek.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Finlandiya, Diplomasi, Politika, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e Ziyarette Bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schengen vizesinde karaborsa krizi Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı
Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Göle’de kayıp kadının cesedi bulundu Göle'de kayıp kadının cesedi bulundu
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Av tüfeği aniden ateş aldı Kuzenini başından vurdu Av tüfeği aniden ateş aldı! Kuzenini başından vurdu
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum

13:15
CHP Genel Merkezi’nde arbede Partililerle güvenlikler birbirine girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Partililerle güvenlikler birbirine girdi
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
12:40
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 13:25:54. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.