TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Gazze'de acil ateşkesin sağlanması, İsrail zulmünün durdurulması için bütün uluslararası platformları sonuna kadar zorladık" - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Gazze'de acil ateşkesin sağlanması, İsrail zulmünün durdurulması için bütün uluslararası platformları sonuna kadar zorladık"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Gazze'de acil ateşkesin sağlanması, İsrail zulmünün durdurulması için bütün uluslararası platformları sonuna kadar zorladık" İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: "Sadece sınırlı bir kesimin belediyeciliğine soyunan bu belediyeciliğin...

23.03.2024 23:43  Güncelleme: 23:51
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: " Gazze'de acil ateşkesin sağlanması, İsrail zulmünün durdurulması için bütün uluslararası platformları sonuna kadar zorladık"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan:

"Sadece sınırlı bir kesimin belediyeciliğine soyunan bu belediyeciliğin son haftasını yaşıyoruz diye dua ediyorum"

İSTANBUL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gazze'de acil ateşkesin sağlanması, İsrail zulmünün durdurulması ve oradaki mazlum kardeşlerimize yardım elinin ulaştırılması için bütün uluslararası platformları sonuna kadar zorladık" dedi.

Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda '66. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarı düzenlendi. İftar programına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin imam hatip davasının ne kadar başarılı olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir imam hatip mezunudur. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde hemen hemen her yerde hizmet için gayret sarf eden yüzlerce, binlerce imam hatip mezunu biliyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze'de bir katliam yaptığını belirten Kurtulmuş, "Bu katliam bütün insanlık için yüz karası olmaya devam ediyor. Dünyada artık İsrail'in yapmış olduğu bu zulümlere seyirci kalmayan milyonlarca insan var. Dünyanın birçok yerinde adalet, hakkaniyet adına sokağa çıkıyorlar, ayağa kalkıyorlar ve bu zulmün durdurulmasını talep ediyorlar. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Devleti olarak ilk andan itibariyle milletimizin hemen hemen tamamının ortak duygusunun tercümanı olarak Gazze'de acil ateşkesin sağlanması, İsrail zulmünün durdurulması ve oradaki mazlum kardeşlerimize yardım elinin ulaştırılması için bütün uluslararası platformları sonuna kadar zorladık" ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise, "Bugün seçimin 1 hafta öncesindeyiz. Akıllarda seçimle ilgili hatıralar canlanıyor. Şu anda belediye başkanlığı yapan kişi, bizim sivil toplum kuruluşlarımıza saldırarak bir seçim kampanyası yaptı 5 sene önce. Bunu unutmamamız mümkün değil. Devamlı bizim sivil toplum kuruluşlarımızın meşruiyetini, iş yapış şeklini, kaynaklarını gündeme getirerek kendine göre bir kampanya icra etti. Nitekim 5 yıl şunu gösterdi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim STK'larımızla sorunlu bir zihniyet tarafından yönetildiği dönemde de, bizim sivil toplum kuruluşlarımız büyümeye, güçlenmeye daha çok eğitime ve gençliğe hizmet etmeye devam etti. Şimdi inşallah bu zihniyetin, İstanbul'u kucakladığı iddiası ile gelip, sadece sınırlı bir kesimin belediyeciliğine soyunan bu belediyeciliğin son haftasını yaşıyoruz diye dua ediyorum. 1994'te Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu günkü ruhla yeniden belediyeciliği sürdüreceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, "İmam hatiplerimizin ve imam hatip mezunlarımızın ülkemiz için ne ifade ettiğini, nasıl bir sürecin yönetimini üstlendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Aynı zamanda dünya beşten büyüktür diyen bir iradenin de bir imam hatipli olduğunu dünyaya bu sesi gür şekilde duyurduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Önderimizin öncülüğünde bu kutlu yürüyüş daima devam edecektir. Ülkemiz adına bu yürüyüş Allah'ın izniyle hiç durmayacaktır. 31 Mart 2024 seçimlerinde de İstanbul'umuzun yeniden hizmet belediyeciliğinde buluşmasında en büyük rolü yine Bağcılar alacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Bilal Erdoğan, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Gazze'de acil ateşkesin sağlanması, İsrail zulmünün durdurulması için bütün uluslararası platformları sonuna kadar zorladık' - Son Dakika

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