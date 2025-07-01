TBMM Başkanı Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhadani ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hayatımızın her alanında kendimiz için rehber kabul ettiğimiz Hazreti Peygamber Efendimize ya da herhangi bir peygamberimize yapılacak hakareti asla kabul etmez, asla geçiştirmez. Biz peygamberlerin hiçbirisini bir diğerinden ayırt etmeyiz" dedi.

Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhadani ile bir araya geldi. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, orman yangınlarına değinerek, "Çok sayıda yüzlerce yangın çıktı. Bunların 4-5 tanesi devam ediyor. Öncelikle yerlerini, evlerini, köylerini terk etmek zorunda kalan ve yangınların bu felaketten etkilenen bütün yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kere daha ifade etmek istiyorum. ve ümit ediyorum ki kalan yangınlar da çok kısa bir süre içerisinde söndürülür" ifadelerini kullandı.

Leman dergisinin kapak sayfasında Hz Muhammed ve Hz Musa'nın tasvir edilmesine ilişkin Kurtulmuş, "Maalesef Türkiye'yi yine derinden sarsan bir kendini bilmez, bir hadsiz, bir insani değerlerden uzak, İslami anlayıştan uzak bir sözde karikatüristin yapmış olduğu bir karikatür dolayısıyla maalesef Türkiye gündemi fevkalade kötü bir şekilde meşgul edilmiştir. Öncelikle yapılan bu eylemi şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Biz Müslüman bir milletiz. Bizim milletimiz inancı, yaşantısı ne olursa olsun Hazreti Peygamber (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in adı anıldığı zaman kendisini derler toplar elini göğsüne götürür, selatü selam getirir ve Hazreti Peygamber'i saygıyla anar. Hayatımızın her alanında kendimiz için rehber kabul ettiğimiz Hazreti Peygamber Efendimize (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ya da herhangi bir peygamberimiz (Aleyhisselam)'e yapılacak hakareti asla kabul etmez, asla geçiştirmez. Biz peygamberlerin(Aleyhisselam) hiçbirisini bir diğerinden ayırt etmeyiz. Çünkü günümüzde zaten İslamofobya neredeyse dünyanın birçok çevreler tarafından korunduğu bir ortamda yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir ülkede Peygamber Efendimiz'e ve Hazreti Musa aleyhisselama hakaret içeren bir karikatür yapmak neresinden bakarsınız bakın doğrudan doğruya İslam düşmanlığı doğrudan doğruya insanlık düşmanlığıdır. Bunu şiddetle kınadığımız asla müsamaha edilemeyecek bir saldırganlık olduğunu olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim" dedi.

İsrail'in Filistin'deki soykırımına devam ettiğini belirten Kurtulmuş, "Bunlardan sadece birkaç lokma yiyecek bulabilmek için hem de Amerikalı ve İsrailli gruplar tarafından akredite edilmiş yardım kuruluşlarını, yardımlarına ulaşmak için koşuşturan gariban mazlum, biçare Filistinlilerin Gazze'lerin sadece bir hafta içerisinde 580 tanesi şehit edilmiştir. Bir lokma ekmek bulmak için hem de burada yardım dağıtılıyor diye ilan edildikten sonra. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bunu unutmak ve unutturmak mümkün değildir. İsrail istediği bu insanlık suçlarının altında kalacak. Netanyahu ve hükümeti bunun hesabını mutlaka da ama mutlaka insanlığa verecektir" şeklinde konuştu.

Türkiye ile Irak arasında son dönemde artan dostane ilişkilere dikkat çeken Kurtulmuş, "13 yıl aradan sonra geçtiğimiz sene Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret etti ve fevkalade olumlu bir sonuç elde edildi. Çok sayıda anlaşma imzaladı. Aynı şekilde bu yıl Mayıs ayında Irak Başbakanı ülkemizi ziyaret etti ve çok güçlü bir temasla burada yine meseleler ele alındı, çözümler ortaya konuldu. İki ülkenin hükümetleri arasında var olan bu yakın ilişkilerin iki ülkenin parlamentoları arasında da arttırılarak çözülmesi için görüş birliğine vardığımızı ifade etmek isterim. Geçtiğimiz yakın bir süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Irak dostluk grubundan arkadaşlarımız Irak'ı ziyaret ettiler. Ev sahiplikleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda Irak Meclisi'nden Temsilciler Meclisinden Türkiye dostluk grubu mensubu arkadaşlarımızı burada ağırlamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye hedefine atıf yapan Kurtulmuş, "Özellikle örgütün kendini fesih kararı ve silahlarını teslim etme kararından sonra yeni bir aşamaya gelinmiş olan bu süreç Irak dostlarımız tarafından da desteklenmektedir. Irak'ta var olan terör örgütlerinin tamamından kurtulmak, Türkiye'de var olan terör örgütlerinin hepsinden kurtulmak aslında Türkiye için ve bölgeniz için ortak bir kalkınma hamlesinin de başlamasının işareti olacak. Biz bu coğrafyada uzun yıllar emperyalistlerin maşaları olarak kullanılmış olan terör örgütlerinin hepsinin ortadan kaldırılan birliğin, beraberliğin, kardeşliğin halkın olmasını öneriyoruz. Bunun için Türkiye'de başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini inşallah terörsüz bir bölge haline dönmesine imkan olduğunu da ifade ediyoruz. Bu çerçevede terörsüz bir bölgenin oluşturulabilmesi teröre karşı kararlılıkla var olan bütün örgütlere karşı kararlılıkla ortak bir mücadeleyi de zorunlu kurmaktadır" ifadelerini kullandı.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhadani de Irak'ta güvenlik ve istikrar olduğunu söyleyerek, "Biz bu ülkeyi yeniden kurmalıyız. Güvenlik konusunda istikrara, ekonomik alanda da istikrara ihtiyacımız var. Güvenlik ve ekonomi birbirine bağlıdır. Biz tabii ki burada bir tarihi dostumuz vardır. Türkiye'ye biz önem vermekteyiz. Coğrafi yönünden, tarih yönünden, din yönünden birlikteyiz. Daha sonra iç çıkarlarla ortak çıkarlarımız, ekonomik çıkarlarımız var" şeklinde konuştu. - ANKARA