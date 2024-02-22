TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail\'in saldırganlığı durdurulmalı

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14. Genel Kurulu'nun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Netanyahu ve hükümeti maalesef sonu belli olmayan bir yola girmek üzeredir. Bir an evvel bu mekanizmanın durdurulması gerekiyor" dedi.

APA 14. Genel Kurulu kapsamında Azerbaycan'da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş APA 14. Genel Kurulu toplantısının ardından Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail katliamına yönelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bir soykırım boyutlarına varmış olan ağır insanlık suçlarına şahit oluyoruz"

Gazze'de modern zamanın en büyük katliamına şahit olduklarını belirten Kurtulmuş, "Biz burada konuşurken, bu güvenli ortamda bu toplantımızı yaparken maalesef İsrail'in saldırganlığı neticesinde şu anda Refah kapısına sıkıştırılmış Filistinli, Gazzeli mülteciler, bir kısmı hayattan koparıldı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, kimsesizler öldürüldü, öldürülmeye devam ediyor. Daha da vahimi, şu anda sıkıştırılan Gazze Şeridi'nde dar bir alana sıkıştırılan yüzbinlerce insan açlıkla imtihan olmaktadır. İnsanlar artık bulabildikleri ne varsa hayatta kalabilmek için bunu yemek mecburiyetindedir. Dolayısıyla burada açık bir katliam, hatta katliam sınırlarının çok ötesinde, neredeyse bir soykırım boyutlarına varmış olan ağır insanlık suçlarına şahit oluyoruz" dedi.

"Uluslararası mekanizmaların devreye girmesi şarttır"

İsrail hükümetinin suçlarının bütün dünya tarafından seyredilmesinin üzüntü verici bir şey olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Uluslararası camiada ortaya çıkan tepkiler, halkların ortaya koymuş olduğu tepkiler gerçekten ümit vericidir. Ama sonuç itibariyle bu katliamların önlenmesi gerekir. Bunun için de bütün uluslararası mekanizmaların devreye girmesi şarttır. İşte burada Asya Parlamenter Asamblesi'nde konuşan her bir delegasyon başkanının açık bir şekilde İsrail'i kınaması, İsrail'in bu saldırganlığına karşı bir tavır alması da zaten İsrail'in nasıl yalnızlaştığını gösteren işaretlerden birisidir" şeklinde konuştu.

"İsrail kınamakla durdurabilecek bir ülke değildir"

Uluslararası alanda ve her platformda İsrail'in yalnız kalınmasının temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "İkincisi ise vicdan ve akıl sahibi halklar arasındaki dayanışmayı arttırmak ve tabiri caizse insanlık cephesi adını verebileceğimiz, mazlumdan yana olan, haktan yana olan, haktan yana olan bütün kitlelerin bir araya gelerek bu mücadeleye destek vermesini temin etmektir" ifadelerini kulandı.

İsrail'in kınamakla ya da sözle durdurabilecek bir ülke olmadığını artık dünyanın anladığını belirten Kurtulmuş, "İsrail bu anlamda uluslararası hukuk bakımından istisna devlet tanımı içerisinde görülmelidir. Yani uluslararası hukuku, uluslararası herhangi bir kaideyi tanımayan ve bundan kendisini uzak olduğunu ilan eden, uluslararası hukuka aykırı hareket eden bir hükümet haline gelmiştir" diye konuştu.

"Uluslararası camianın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi lazım"

İsrail'deki hükümetin bir an evvel durdurulması için uluslararası camianın harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Buradan Bakü'den bir kere daha uyarmak istiyorum. Netanyahu'nun son günlerde verdiği demeçlere bakarsanız, söylediği şey şudur: 'Ramazan gelmeden evvel ben Gazze Şeridi'ne sıkıştırdığım insanların tamamını oradan sürüp atacağım. Bunlara karşı büyük bir suç işlemeye devam edeceğim' demektedir. Bu şudur açıkçası Netanyahu ve hükümeti maalesef sonu belli olmayan bir yola girmek üzeredir. Bir an evvel bu mekanizmanın durdurulması gerekiyor. Bunun için de uluslararası camianın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi lazım" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilecek. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'la bir araya gelecek olan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret ettikten sonra Azerbaycan'dan ayrılacak. - BAKÜ