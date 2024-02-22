TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail\'in saldırganlığı durdurulmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14. Genel Kurulu'nun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Netanyahu ve hükümeti maalesef sonu belli olmayan bir yola girmek üzeredir. Bir an evvel bu mekanizmanın durdurulması gerekiyor" dedi.
APA 14. Genel Kurulu kapsamında Azerbaycan'da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş APA 14. Genel Kurulu toplantısının ardından Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail katliamına yönelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"Bir soykırım boyutlarına varmış olan ağır insanlık suçlarına şahit oluyoruz"
Gazze'de modern zamanın en büyük katliamına şahit olduklarını belirten Kurtulmuş, "Biz burada konuşurken, bu güvenli ortamda bu toplantımızı yaparken maalesef İsrail'in saldırganlığı neticesinde şu anda Refah kapısına sıkıştırılmış Filistinli, Gazzeli mülteciler, bir kısmı hayattan koparıldı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, kimsesizler öldürüldü, öldürülmeye devam ediyor. Daha da vahimi, şu anda sıkıştırılan Gazze Şeridi'nde dar bir alana sıkıştırılan yüzbinlerce insan açlıkla imtihan olmaktadır. İnsanlar artık bulabildikleri ne varsa hayatta kalabilmek için bunu yemek mecburiyetindedir. Dolayısıyla burada açık bir katliam, hatta katliam sınırlarının çok ötesinde, neredeyse bir soykırım boyutlarına varmış olan ağır insanlık suçlarına şahit oluyoruz" dedi.
"Uluslararası mekanizmaların devreye girmesi şarttır"
İsrail hükümetinin suçlarının bütün dünya tarafından seyredilmesinin üzüntü verici bir şey olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Uluslararası camiada ortaya çıkan tepkiler, halkların ortaya koymuş olduğu tepkiler gerçekten ümit vericidir. Ama sonuç itibariyle bu katliamların önlenmesi gerekir. Bunun için de bütün uluslararası mekanizmaların devreye girmesi şarttır. İşte burada Asya Parlamenter Asamblesi'nde konuşan her bir delegasyon başkanının açık bir şekilde İsrail'i kınaması, İsrail'in bu saldırganlığına karşı bir tavır alması da zaten İsrail'in nasıl yalnızlaştığını gösteren işaretlerden birisidir" şeklinde konuştu.
"İsrail kınamakla durdurabilecek bir ülke değildir"
Uluslararası alanda ve her platformda İsrail'in yalnız kalınmasının temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "İkincisi ise vicdan ve akıl sahibi halklar arasındaki dayanışmayı arttırmak ve tabiri caizse insanlık cephesi adını verebileceğimiz, mazlumdan yana olan, haktan yana olan, haktan yana olan bütün kitlelerin bir araya gelerek bu mücadeleye destek vermesini temin etmektir" ifadelerini kulandı.
İsrail'in kınamakla ya da sözle durdurabilecek bir ülke olmadığını artık dünyanın anladığını belirten Kurtulmuş, "İsrail bu anlamda uluslararası hukuk bakımından istisna devlet tanımı içerisinde görülmelidir. Yani uluslararası hukuku, uluslararası herhangi bir kaideyi tanımayan ve bundan kendisini uzak olduğunu ilan eden, uluslararası hukuka aykırı hareket eden bir hükümet haline gelmiştir" diye konuştu.
"Uluslararası camianın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi lazım"
İsrail'deki hükümetin bir an evvel durdurulması için uluslararası camianın harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Buradan Bakü'den bir kere daha uyarmak istiyorum. Netanyahu'nun son günlerde verdiği demeçlere bakarsanız, söylediği şey şudur: 'Ramazan gelmeden evvel ben Gazze Şeridi'ne sıkıştırdığım insanların tamamını oradan sürüp atacağım. Bunlara karşı büyük bir suç işlemeye devam edeceğim' demektedir. Bu şudur açıkçası Netanyahu ve hükümeti maalesef sonu belli olmayan bir yola girmek üzeredir. Bir an evvel bu mekanizmanın durdurulması gerekiyor. Bunun için de uluslararası camianın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi lazım" açıklamasını yaptı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilecek. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'la bir araya gelecek olan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret ettikten sonra Azerbaycan'dan ayrılacak. - BAKÜ
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?