TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni\'nde konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kuzey Kıbrıs Türkü'nün her meselesini kendi milli meselemiz olarak görüyor ve her alanda da bunları ciddi bir şekilde korumak için mücadele ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla düzenlenen KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, herkes için övünç ve gurur kaynağı olan tarihi bir güne şahitlik edildiğini belirtti.

KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin yeni binası ile açılışları yapılacak diğer yapıların hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, "Burada sadece binaların açılışını yapmıyoruz, aynı zamanda bir büyük hatırlayışı, bugün itibarıyla açık bir irade beyanını ve çok kuvvetli bir gelecek niyetimizi ortaya koyuyoruz." dedi.

KKTC'nin bugünlere kolay gelmediğini söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nice baskılarla, nice zulümlerle, nice haksızlıklarla, nice izolasyonlarla, nice neo-emperyal güçlerin baskılarıyla zor günler geçirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada bu binaların açılışı, aynı zamanda bir büyük hatırlayıştır. Erenköy'ü, Geçitkale'yi ve Boğaziçi'nde verilen mücadeleyi hatırlayıştır. Bu binanın açılışı, aynı zamanda geçmişte yokluklar içerisinde mücadele eden Milli Mukavemet Teşkilatını hatırlayıştır. Bu binaların açılışı, aynı zamanda 'Ya Allah' diyerek ayağa kalkan Kıbrıslı mücahitleri hatırlayıştır. Geçmişlerimize rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, hepsinin ruhu aziz olsun."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kıbrıs'ın bugünlere gelmesine emeği geçen Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş başta olmak üzere Kıbrıs Barış Harekatı vasıtasıyla Kıbrıs'ı işgalden ve zulümden kurtaran Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Semih Sancar'ı da rahmetle andı.

"Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı hiç şüphesiz bugün Kıbrıs Türk halkı olmayacaktı"

Kurtulmuş, "Eğer Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı hiç şüphesiz bugün Kıbrıs Türk halkı olmayacaktı. Dolayısıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın değerini, orada akıtılan kanların ve savaş meydanlarında edilen duaların kıymetini çok iyi bilmek durumundayız. Allah gazilerimizden, şehitlerimizden razı olsun." diye konuştu.

Yapılan açılışın Kıbrıs'ta yaşananları anımsatan önemli bir hatırlayış ve bir irade beyanı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu binaların açılışı, Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğinin, Kıbrıs Türk halkının hiçbir şekilde eşit egemenliğini bir adım geriye almayacağının ve her fırsatta var olan Kıbrıs Türk Devleti'ni daha ileriye taşıyacağının da iradesinin ilanıdır. Artık uzun yıllar müzakere masalarında vakit kaybettikten sonra bugün gelinen noktada eşit, egemen iki toplumun varlığının kabul edilmesi ve KKTC'nin uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak için elimizden gelen bütün gayretle mücadele etme zamanıdır. Dolayısıyla aslında bu binaların yükselişi, bu irademizin de ortaya konulması demektir. Türkiye olarak kendisinin doğal olarak dostu, kardeşi ve bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türkü'nün her meselesini kendi milli meselemiz olarak görüyor ve her alanda da bunları ciddi bir şekilde korumak için mücadele ediyoruz."

Bugünün mücadele iradesinin ortaya konulduğu bir gün olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Ayrıca bu açılışla birlikte geleceğe ait olan iddiamızı da ortaya koyuyoruz. KKTC, uluslararası camianın önemli, saygın, itibarlı, güçlü bir devleti olarak vardır ve var olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

"TEKNOFEST'i gelecek iradesi için önemli görüyoruz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TEKNOFEST KKTC'nin de "gelecek iradesi" açısından önemli gördüklerini belirterek, "TEKNOFEST vasıtasıyla on binlerce Kıbrıslı gencimiz burada hem milli teknolojilerimizi tanımak hem bilim, teknoloji alanındaki gücümüzü yeniden anlamak, böylece geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanmak için niyetlerini yeniden sağlamlaştırmak amacıyla bir araya geliyorlar. Türkiye dışında yapılan bu ikinci TEKNOFEST'in, Türkiye'nin Kıbrıs'a verdiği önemin ve Kıbrıs gençlerine olan güveninin açık bir işareti olarak görülmesini istirham ediyorum." şeklinde konuştu.

KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi tamamlandığında KKTC'nin bağımsızlığının sembolü, Kıbrıs'ın güçlü geleceğinin ifadesi ve Türkiye ile Kıbrıs arasında asla kopmaz ilişkilerin somut bir göstergesi olacağını vurgulayan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi projesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı takibiyle yerleşkenin bu kadar kısa sürede yetiştirildiğini aktaran Kurtulmuş, "Allah hayırlı, mübarek eylesin. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'deki parlamenter arkadaşlarımız ve milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Kuzey Kıbrıs-Türkiye dostluğunun kıyamete kadar var olmasını, Kıbrıs Türk Devleti'nin de kıyamete kadar özgürce yaşamasını diliyorum." dedi.