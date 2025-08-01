TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve parti genel başkanlarına teşekkür telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulan komisyon nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti genel başkanlarını arayarak teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulan komisyona üye vermeleri ve sürece sağladıkları katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'yı telefonla arayarak teşekkür etti. - ANKARA