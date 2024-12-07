TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis Mustafa Akgül için taziye mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Adana'da görevi başında şehit olan polis memurumuz Mustafa Akgül'e Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.