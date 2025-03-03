Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Ümit ediyoruz ki Türkiye güçlü Türkiye istikametinde attığını yani eğitimde, kültürde, sanatta, sanayide, teknolojide, uluslararası alanda diplomaside pekiştirecek, tamamlayacak, içeride de terörsüz bir Türkiye olarak daha güçlü bir Türkiye olma hedefi için yoluna devam edecektir."

ANKARA - TBMM Başkan Numan Kurtulmuş, "Ümit ediyoruz ki Türkiye güçlü Türkiye istikametinde attığını yani eğitimde, kültürde, sanatta, sanayide, teknolojide, uluslararası alanda diplomaside pekiştirecek, tamamlayacak, içeride de terörsüz bir Türkiye olarak daha güçlü bir Türkiye olma hedefi için yoluna devam edecektir."

TBMM Başkanı Kurtulmuş şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verdi. Yemekte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da hazır bulundu.

Kurtulmuş, şehitlerin ve gazilerin kendi milli kimlikleri ve hafızaları halkalarını oluşturan önemli, aslında o hafızanın bugünlere kadar taşıyıcıları olduğunu hatırlatarak, "Bu milli kimlik ve milli hafıza meselesini hep zihnimizde ve gönlümüzde not ederek tutmamız lazım. Milletlerin hele bizim gibi büyük milletlerin en önemli hususiyetlerinden birisi milli kimliği ve milli hafızasıdır. Bir araya getiren, milleti hep birlikte ortak hedefe doğru yönlendiren ana unsurumuzu, ana iskeletimizi oluşturan aslında temel hususiyetlerimizdir. Esasında bu milletin en temel hassasiyetlerinden birisi özgürlüğüne düşkün olmasınız" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, uzun dönem terörle mücadele ettiklerinin söyleyerek, "Bu mücadelede hiç şüphesiz terör örgütlerinin arkasında yabancı güçlerin, yabancı devletlerin desteklerinin olduğunu biliyoruz. Her türlü desteği sağladıklarını da biliyoruz. Dünyada yeni bir döneme geliyoruz. Bu dönemin çok büyük gelişmelerine gebe olduğunu, yeni bir takım türbülansların ortaya çıkacağını ve düzenlikle bizim içinde bulunduğumuz bu coğrafyada, bir tarafında kuzeyde Rusya, Ukrayna, bir tarafında güneyde İsrail'in yayılmacı politikası, bir taraftan Kafkaslar, bir tarafta Doğu Akdeniz, böyle bir coğrafyada Türkiye'nin güçlü olmaktan başka ayakları yere sağlam bir şekilde basmaktan başka bir şansı yoktur" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Ümit ediyoruz ki Türkiye güçlü Türkiye istikametinde attığını yani eğitimde, kültürde, sanatta, sanayide, teknolojide, uluslararası alanda diplomaside pekiştirecek, tamamlayacak, içeride de terörsüz bir Türkiye olarak daha güçlü bir Türkiye olma hedefi için yolda devam edecektir."

Milli Savunma Bakanı Güler, terör örgütünün silah bırakma çağrısına değinerek, "Yapılan çağrı dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Bugün önemli bir süreç yaşanıyor ve tarihi bir adım atılacaksa anlaşmazlıkların çözümü, aldatılmış olanların kazanılması terörü türlü bahanelerle kendi amaçları doğrultusunda kullananların emellerine bir son verilmesi durumuna gelinmişse bu ağır bir bedel karşılığında olmuştur. Bu bedelin asıl yükü şehit ve gazilerimizle onların saygıdeğer aileleri tarafından yüklenilmiştir. Onlara minnettarlığımız bakidir ve kelimelerle anlatılmayacak kadar da derindir" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma, pek çok alanda hizmetlerini büyük bir özveriyle devam ettirdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda attığımız en kıymetli adımlardan biri kamuda istihdam hakkının kapsamını geliştirmesidir. Böylece bugüne kadar 50 bin 630 şehit yakını ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık. Bu ay içerisinde yapacağımız yeni bir atamanın müjdesini de sizlerle paylaşmak isterim. Diğer yandan terör havası sivil vatandaşlarımızın şehitlerimizin kıymetli anneleri ve babalarının şartsız aile hakkından yararlanmaları sağladık. Bunun yanı sıra yaptığımız 724 bin şehit ziyaretle şehit yakını gazi ve gazi yakınlarımızın yanlarında olmaya devam ettik. Gazilerimizi ve şehit yakınlarımızda ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırdık. Geçtiğimiz yıl Türk Hava Yolları'na ile yaptığımız iş birlikleriyle hava yolu ulaşımında yüzde 50 indirim imkanı sağladık. Sağlık alanına öncelikle randevu alma imkanı sunuyor. Ülkemizin dört bir yanında vatan ve kahramanlık buluşmalarıyla gençlerimizi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya getiriyoruz. 2025 aile yılı kapsamında bu ziyaretlerimizi daha da arttıracağız. Sosyal hizmetlerimizle şehit yakını gazi ve gazi yakınlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.