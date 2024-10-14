TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Namibya ile Parlamentolar Arası İlişkileri Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Namibya ile Parlamentolar Arası İlişkileri Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Namibya ile Parlamentolar Arası İlişkileri Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Umman Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin meselesine özel vurgu yaparak Türkiye ve Umman arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Al Maawali ise Türkiye'nin Filistin davasındaki tutumunu takdir etti. Kurtulmuş ayrıca Namibya Ulusal Meclis Başkanı Peter Katjavivi ile de görüşerek parlamentolar arası işbirliğini geliştirme konusunu ele aldı.

14.10.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ile bir araya geldi. Kurtulmui, görüşmede Türkiye ve Umman arasındaki ilişkilerin her alanda artırılması gerektiğini belirterek, parlamentolar arası ilişkileri daha da geliştirme arzusunda olduklarını bildirdi. Umman'ın bölgesel ve İslam ülkelerini ilgilendiren konularda, özellikle Filistin meselesinde büyük bir gayret gösterdiğini bildiklerini ifade eden Kurtulmuş, Gazze'de yaşananların Filistin meselesi olmaktan çıkıp tüm dünyanın meselesi haline geldiğini belirtti. Filistin davası konusunda uzun sürecek bir siyasi mücadeleye hazırlanmak gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, bu anlamda İslam ülkelerinin siyasi, fikri ve mezhebi ayrılıkları bir kenara bırakarak Filistin konusunda birleşmesinin önemini vurguladı. Filistin'i bütün dünyanın meselesi haline getirmek gerektiğini belirten Kurtulmuş, Avrupa ve Amerika'da sivil toplumun, öğrencilerin gerçekleştirdiği gösteriler ve protestoların insanlık cephesinin oluşmasında önemli yer tuttuğunu ifade ederek, bu insanlık cephesinin daha çok desteklenmesini istedi. Kurtulmuş, Filistin ve bölgede barışın sağlanması için her türlü işbirliğine hazır olduklarını da kaydetti.

Umman Şura Meclisi Başkanı Al Maawali ise, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un PAB Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin halkının davasının savunulması ve İsrail'in saldırganlığının durdurulmasıyla ilgili verilen acil gündem maddesine destek istemesi dolayısıyla teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ve Türkiye'nin Filistin davasındaki tutumlarını takdir ettiklerini belirten Al Maawali, Filistin konusunda dünyada kurulan insanlık cephesinin önemine vurgu yaptı. Al Maawali, ayrıca TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Umman'a davet ederek, karşılıklı ziyaretlerin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Namibya Ulusal Meclis Başkanı Katjavivi ile görüşme

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 149. Genel Kurulu kapsamında Namibya Ulusal Meclis Başkanı Peter Katjavivi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, parlamentolar arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürülmesi konusunda fikir teatisinde bulunuldu. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Politika, Namibya, Türkiye, cenevre, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Namibya ile Parlamentolar Arası İlişkileri Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur
17:01 Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
10:04 Berat Albayrak geri mi dönüyor İşte kulislerde konuşulan iddia Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia
09:58 Repçi Kanye West’ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum Repçi Kanye West'ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum
09:48 Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas’a sürpriz doğum günü partisi Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a sürpriz doğum günü partisi
09:46 Afra Saraçoğlu’nun ’hayatımın elbisesi’ notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:17 Çin, Tayvan’ı çevreleyen askeri tatbikata başladı Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 23:53:33. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Namibya ile Parlamentolar Arası İlişkileri Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.