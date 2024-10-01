TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni yasama yılı açılışında konuştu Açıklaması

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de önemli bir merhaleyi aşacağımızı ümit ettiğimiz yeni Anayasa çalışmalarıyla demokrat, katılımcı, kuşatıcı, özgürlükçü ve güçler ayrımını esas alan yeni bir anayasa ile Türkiye'ye nefes aldırmak mümkün olacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu 28. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, açılışta yaptığı konuşmada, yeni yasama yılının hayırlı, uğurlu ve milletin hayrına çalışmalara vesile olması temennisinde bulundu.

Milletvekillerine yeni yasama yılı dolayısıyla başarılar dileyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Meclisimiz sadece yasama ve denetim fonksiyonunu yerine getiren bir kurum olmanın ötesinde demokrasimizin, milli birlik ve kardeşliğimizin de teminatı olan, en önemli güvencesi olan kurumlarımızın başında geliyor. Özellikle günümüzün bölgesel ve küresel kriz, çatışma ve kaos ortamının getirdiği şartları göz önüne alındığında, içinde bulunduğumuz coğrafyada artık şirazesi kaçmış bir şekilde İsrail'in saldırgan tutumlarının devam ettiği bir ortamda Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu aşikardır. Bu çerçevede, TBMM'de görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızın, bütün siyasi parti gruplarının ve bütün farklı kimliklerin bu birlik beraberlik ruhuna ciddi şekilde katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum."

İsrail'in saldırgan ve sınır tanımaz tutumunun, bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir seviyeye ulaştığını dile getiren Kurtulmuş, sözde dini itikat sonucu Nil'den Fırat'a kadar bütün coğrafyayı kontrolü altına almak isteyen gözü dönmüş çetenin hiç şüphesiz hedefinde bulunan ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin hem Filistin meselesinde barışı sağlayacak perspektifi koruması, ondan da önemlisi İsrail'in saldırgan tavırlarını önleyecek programları ortaya koymasının şart olduğunu vurguladı.

Gazze meselesinin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devlet ve milletin birlikte hareket ederek, İsrail saldırganlığının durdurulması, Filistin halkının barış içinde yaşayacağı ortamın tesis edilmesi için her türlü gayreti sarf ettiğini belirten Kurtulmuş, "Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Filistin davası artık sadece Filistinlilerin davası olmanın çok ötesinde, bütün bölge halklarının, vicdan ve insaf sahibi bütün insanlığın ortak davası haline gelmiştir. Bunun için TBMM'e olarak bu saldırganlığa, bu durdurulamaz İsrail vahşetine karşı her alanda mücadele etmeye kararlıyız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

"Türkiye, yeni dünyada şartlarında önemi artan bir ülke"

Çok kutuplu dünya sisteminin kurulmakta olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni dünyanın şartları içerisinde önemi ve gücü her gün biraz daha artan bir ülke olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin çok taraflı, etkin ve barış eksenli dış politikasının önemli araçlarından birinin TBMM olduğunu dile getirerek, TBMM'nin güçlü ve etkin bir parlamento olarak Türkiye'nin yeni dünyanın şartları içinde önemli bir şekilde gelişmesine ve siyasetini güçlendirmesine katkıda bulunacağını anlattı.

TBMM'nin, fikri tartışmalarının yapıldığı bir ortam olduğunu belirten Kurtulmuş, geçen yıl Genel Kurul ve komisyonlarda 1512 saat çalışıldığını, 73 kanun ile 54 TBMM kararının kabul edildiğini bildirdi.

Yoğun, meşakkatli ve nezaketli bir çalışmaya rağmen bir kaç oturumda ortaya çıkan kaba, hakaret içeren yıkıcı sözler ile kavga görüntülerinin TBMM'nin mehabetine yakışmadığını, yapılan fedakar çalışmalara gölge düşürdüğünü söyleyen Kurtulmuş, yeni dönemi nezih bir üslup ve demokratik olgunlukla sürdürmeyi ümit ettiğini kaydetti.

Kurtulmuş, yeni yasama döneminde de Meclis'e büyük sorumluluklar düştüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Milletimizin hayrına olacak yasa çalışmalarına hep beraber katkı vereceğimiz gibi Türkiye'de önemli bir merhaleyi aşacağımızı ümit ettiğimiz yeni Anayasa çalışmalarıyla da demokrat, katılımcı, kuşatıcı, özgürlükçü ve güçler ayrımını esas alan yeni bir anayasa ile Türkiye'ye nefes aldırmak da mümkün olacaktır. Yine aynı şekilde Meclisimizin üstüne düşen önemli ödevlerden birisi de gerçekten etkin ve kaliteli bir yasama sürecinin ortaya çıkması ve yasama kalitesinin artırılması için Meclisin çalışmalarını daha ilerleteceğini düşündüğümüz çağdaş bir İçtüzüğün yapılabilmesi için de siyasi partiler olarak bir araya geleceğiz."

Bu günün dış politikasında, özellikle çok taraflı, etkin ve proaktif dış politika anlayışı çerçevesinde parlamenter diplomasinin öneminin giderek arttığını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede barış ve adalet ekseninde yeni bir dünyanın kurulabilmesi için TBMM olarak geçtiğimiz yasama yılında fevkalade etkin bir parlamenter diplomasi faaliyeti yürüttük. Gerek ihtisas komisyonlarımızda, gerek uluslararası komisyonlarda, gerek parlamentolar arası dostluk gruplarımızın, gerekse de Meclis Başkanlığı olarak bizlerin yapmış olduğumuz parlamenter diplomasi faaliyetleriyle hemen her platformda Türkiye'nin ve TBMM'nin sesi olmaya devam ettik. Ümit ederim önümüzdeki bu çalışma döneminde de hem yasama faaliyetleri hem denetim faaliyetleri bakımından demokratik standartları yüksek, müzakereci ve istişareye açık bir üslupla parlamento çalışmalarını sürdüreceğiz hem de yeni anayasa ve İçtüzük çalışmaları gibi fevkalade önemli ve tarihi görevleri yerine getirmek için gayret sarf edeceğiz. Diğer taraftan da parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından yararlanarak Türkiye'nin sesini, sözünü daha yüksek hale getireceğiz. 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını, verimli, bereketli çalışmalara vesile olmasını diliyor, hepinize üstün başarılar diliyorum."