TBMM Başkanı Mustafa Şentop Açıklaması

Çankırı'da, yeniden gündeme gelen başörtüsü tartışmaları ile ilgili konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Başörtüsü dini hayatın görünür bir simgesi, sembolüdür. Başörtüsüne karşı olmak esasen başörtüsüne karşı olmak değil, dini hayatın toplumsal hayattaki görünürlüğüne karşı olmaktır. Buradaki tartışmaların arka planına baktığınızda budur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Çankırı Karatekin Üniversitesi rektörlük konferans salonunda gerçekleşen törende Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, milletvekilleri, YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

'Akademide ekol olmayı hedefliyoruz'

Törenin açılış konuşmasını yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Harun Çiftçi, akademi alanında ekol olmayı hedeflediklerini belirterek, "2007 yılında kurulmuş olan Üniversitemiz halen 10 fakülte, 5 enstitü, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokul, 14 araştırma ve uygulama merkezi, akredite çalışmaları başlamış olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Teknoloji Transfer Ofisi ve ÇAKÜ-Teknokenti bünyesinde barındırmaktadır. Önlisans-lisans program sayımız 173, lisansüstü program sayımız 79, toplam öğrenci sayımız ise bugün itibariyle 19 bin 933'dür. Üniversitemizden bugüne kadar mezun olan öğrenci sayısı ise 26 bin 412'dir. 742 akademik personelimiz ve 650 idari personelimizle hizmet vermeye devam etmekteyiz. 22 Erasmus projesi, 520 BAP projesi, 41 TÜBİTAK Projesi iftiharla ifade edeceğimiz nicel değerlerdir. Üniversitemizde 51 farklı ülkeden 3 bin 280 uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Üniversitemizin kurumsal olarak gelişmesi ve bunun sürdürülebilirliği açısından son derece önem verdiğimiz Kalite çalışmaları dahilinde, çalışmalarımızı olabildiğince profesyonel düzeyde yürüttüğümüzün bilinmesi lazımdır. Erişilebilirlik çalışmaları, Sıfır Atık Belgesi, 'yeşil kampüs' ve akreditasyon süreçlerine yoğun olarak enerji harcamaktayız. Spor kompleksimiz, bowling, jimnastik, çok amaçlı salonları ve açık 4 sahasıyla sadece öğrencilerimize değil, tüm Çankırı'ya hizmet vermekte, pek çok ulusal müsabakaya da ev sahipliği yapmaktadır. Öğrencilerimiz için bir yandan fiziksel şartları iyileştirmek için gayret ederken onların özellikle staj, uygulamalı işyeri eğitimleri, kariyer eğitimleri, mezun çalışmaları, sportif ve sanatsal faaliyetler gibi pek çok konuda adımlar atmaktayız" dedi.

Daha sonra Konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da gençlerin geleceğe hazırlanması noktasında üniversitelerin sahip olduğu öneme vurgu yaparak, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin beşeri sermaye olduğunu söyledi. Vali Ayaz'ın ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çankırı Millet Vekili Emin Akbaşoğlu, geleceğin inşasında yer alacak gençlerin yetiştirilmesinde üniversitelere önemli rol düştüğünü ifade etti.

"Çankırı Karatekin Üniversitemiz çok elverişli"

Törende son olarak konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin konumu ve akademi çalışmaları ile öğrenciler için çok elverişli bir üniversite olduğuna dikkat çekerek, "Çankırı Karatekin Üniversitesi bizim genç üniversitelerimizden. 15. yılını idrak etti. Ama bu süre içerisinde rektör hocamızın da ifade ettiği gibi, 20 binin üzerine öğrenci ile birçok akademik birimiyle faaliyet yürüten başarılı üniversitelerimizden biri. Çankırı Karatekin Üniversitesi kurulmadan önce Ankara'daki üniversitelerimizin burada faaliyetleri vardı. Dolayısıyla akademik gelenek bakımından daha uzun bir geçmişe sahip. Büyükşehir içinde değil ama Ankara'ya yakınlığı bir avantaj. Büyükşehirlerin üniversite yönünde avantajlı yönleri var ama dezavantajları da çok. Konum itibariyle de Çankırı Karatekin Üniversitemiz çok elverişli" diye konuştu.

'Üniversite politikasında bence doğru yerden başlanılmıştır'

Türkiye'deki artan üniversite sayıları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şentop, "Türkiye'de 209 üniversite var. Bunlardan 131'i kamu üniversitesi. Geri kalan 78'i ise vakıf üniversitesi. Türkiye'de 20 yıl içerisinde üniversite sayımız bu noktaya geldi. Her ilimizde bir üniversite bulunuyor. Türkiye'de her ilde üniversite açılması ve sayısının bu kadar fazla olması tartışma konusu olmuştu. Bu konu aslında 'yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan' tartışması gibi sonuca varılmayan bir tartışma. Ama bir yerden başlamak lazımdı. Bence doğru yerden başlanılmıştır. Üniversiteler kurulmuştur, rekabet ortamı içerisinde öğrenciler yerleştiriliyor. Dolayısıyla üniversitelerimiz öğrenci çekebilmek için, bir cazibe merkezi olabilmek için yarışmaları gerekiyor. Bugün birçok ilimizdeki üniversitelerimizin çoğu kendi akademik kadrolarıyla önemli başarılar elde etmiş, akademisyenler yetiştirmiş, belli noktaya gelmiş. İnşallah bu daha yoğun bir şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.

"Başörtüsüne karşı olmak esasen başörtüsüne karşı olmak değil, dini hayatın toplumsal hayattaki görünürlüğüne karşı olmaktır"

Tekrar gündeme gelen başörtü tartışmaları ile ilgili konuşan Şentop, "Üniversitelerimiz çok değil bundan belki de 15 yıl önce büyük ölçüde toplumdan, siyasetten, devletten uzak, kendi içerisinde kapalı bir takım gündemlerle çalışan kurumlardı. Kendi özel gündemleri vardı. En önemli gündemlerinden birisi de üniversitelere başörtülü öğrenci sokmamaktı. Başörtü tartışmaları yeniden gündeme geldi. Burada başörtü meselesini sadece bir kız öğrencimizin başını örtmesi, üniversitelere girmesi olarak değerlendirmemek lazım. Başörtüsü meselesi Türkiye'de 1968-1969'dan beri sembolik mesele olarak tartışılmaktadır. Başörtüsü dini hayatın görünür bir simgesi, sembolüdür. Başörtüsüne karşı olmak esasen başörtüsüne karşı olmak değil, dini hayatın toplumsal hayattaki görünürlüğüne karşı olmaktır. Buradaki tartışmaların arka planına baktığınızda budur" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. - ÇANKIRI