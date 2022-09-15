Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ile Yatırım Ofisi yetkilileriyle bir araya gelecek Şentop, Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile görüşecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, Moldova'ya geldi - Son Dakika

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