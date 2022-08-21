TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Selahaddin Şentop evlendi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Selahaddin Şentop evlendi

21.08.2022 23:07
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Selahaddin Şentop evlendi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop, hayatını Ayşegül Akbulut ile birleştirdi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop, Ayşegül Akbulut ile İstanbul'da düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı'nda evlenen çift, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazaları sebebiyle sade bir tören düzenledi. Çiftin nikahını İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kıydı. Nikah şahitliklerini Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan Senato Başkanı Muhammad Sadıq Sanjrani, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meclis eski Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yaptı.Nikaha ayrıca, Makedonya Alternativa Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi ve Makedonya eski Devlet Bakanı Furkan Çako, Karadağ Müftüsü Rifat Feyzic, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve Sadık Ahmet'in kurduğu DEP Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile siyaset, iş dünyası, sanat ve medya dünyasından davetliler katıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, nikah töreninde davetlilere, katılımlarından dolayı teşekkür etti.


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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Selahaddin Şentop evlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Selahaddin Şentop evlendi - Son Dakika
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