TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'deki Müslüman toplumun liderleriyle bir araya geldi.
Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Washington'da Amerika Diyanet Merkezi'nde Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü.
Görüşmede, Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türk-Amerika Diyanet Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kanca da yer aldı.
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