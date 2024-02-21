TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan\'a ziyaret gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) 14'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Kurtulmuş, Azerbaycan temasları çerçevesinde APA Genel Kurulu'na katılacak, Azerbaycan yetkilileriyle görüşmeler yapacak ve TÜRKPA Genel Sekreterliği ile Bakü'deki şehitlikleri ziyaret edecek.

21.02.2024 17:28
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) 14'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetini başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Şubat'a kadar devam edecek Azerbaycan temasları çerçevesinde yarın APA 14'üncü Genel Kurulu'na katılacak. Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek olan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret edecek. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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