TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bakü\'de Uluslararası Maarif Okulu ve TÜRKPA\'yı ziyaret etti

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de Uluslararası Maarif Okulu ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) Genel Sekreterlik binasını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, temasları çerçevesinde Türkiye Maarif Vakfının Bakü'de kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti. Öğrenciler tarafından kapıda çiçeklerle karşılanan Kurtulmuş, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile okulu gezerek incelemelerde bulundu. Daha sonra okulda görevli olan öğretmenlerle bir araya gelen Kurtulmuş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TÜRKPA'ya ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, okul ziyaretinin ardından Bakü'deki TÜRKPA Genel Sekreterlik binasını ziyaret etti. TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ve görevliler tarafından kapıda karşılanan Kurtulmuş, toplantı salonuna geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti temaslarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Bakü'den ayrılacak. - BAKÜ