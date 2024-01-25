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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki İnsani Dramı Durdurmak İçin Dünya Kamuoyundan Tepki Bekliyor - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki İnsani Dramı Durdurmak İçin Dünya Kamuoyundan Tepki Bekliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan insani dramın durdurulması için dünya kamuoyunda ciddi bir tepkinin bulunduğunu belirterek, Gazze halkına acil yardımın ulaştırılması ve ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş ayrıca, Kuveyt Meclisi heyetini kabul ederek Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin geliştirilmesi ve İslam ümmetinin durumunun iyileştirilmesi için çabalara devam edeceklerini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze\'deki İnsani Dramı Durdurmak İçin Dünya Kamuoyundan Tepki Bekliyor
25.01.2024 - 17:12,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan insani dramın, katliamın, soykırımın durdurulması için dünya kamuoyunda ciddi bir tepkinin bulunduğunu belirterek, "Gazze halkına acil yardımın ulaştırılması, eş zamanlı olarak da ateşkesin sağlanması gerekiyor" dedi.

Kurtulmuş, Kuveyt Meclisi Kuveyt- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mohammed Haif Al Mutairi ve beraberindeki heyeti Meclis'te kabul etti. Kurtulmuş, kabulde, Türkiye ve Kuveyt halklarının her bakımdan birbirine dost ve kardeş iki millet olduğunu anımsatarak, her iki parlamentonun dostluk gruplarının ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için temaslarını artırmalarının sevinç verici olduğunu ifade etti. Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin artırılması ve İslam ümmetinin durumunun iyileştirilmesi için olumlu çabalarda bulunan merhum Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf El Ahmed El Cabir El Sabah'ın vefatı dolayısıyla yeni Emir Şeyh Meşal El Ahmed El Cabir El Sabah ile görüşerek taziyelerini ilettiğini dile getiren Kurtulmuş, Kuveyt'te yeni hükümetin kurulmasının da ilişkileri geliştirmek açısından ümit verici olduğunu kaydetti.  Kurtulmuş, Kuveyt'in yeni hükümeti ve başbakanına da çalışmalarında başarılar diledi.

TBMM ve Kuveyt Meclisi arasındaki ilişkiler başta olmak üzere her alandaki ilişkilerin arttırılması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesine önem verdiklerini dile getiren Kurtulmuş, Kuveyt'in Filistin meselesinde ortaya koyduğu duruş dolayısıyla da tebriklerini ifade etti. Gazze'de yaşanan insani dramın, katliamın, soykırımın durdurulması için dünya kamuoyunda ciddi bir tepkinin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Gazze halkına acil yardımın ulaştırılması, eş zamanlı olarak da ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Filistin davasıyla ilgili bundan sonra 10 yıllar sürecek yeni bir mücadele döneminin başladığına da işaret eden Kurtulmuş, Siyonist rejimin, Netanyahu ve çetesinin yalnızlaştırılması, İslam ülkelerinin birlik beraberlik içerisinde olması ve Filistin için insanlık cephesinin güçlendirilmesi konusunda çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE'YE, FİLİSTİN DURUŞU İÇİN TEŞEKKÜR

Kuveyt Meclisi Kuveyt-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mohammed Haif Al Mutairi ise Türkiye'nin İslam davaları konusundaki siyasi duruşunu takdirle karşıladıklarını, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan bu sözleri duymanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Al Mutairi, Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumu için teşekkür etti. İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin daha da artırılmasını istediklerini dile getiren Al Mutairi, ekonomi başta olmak üzere her alanda Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini belirtti. Türk yatırımcılarının varlığını Kuveyt'te daha fazla görmek istediklerini ifade eden Al Mutairi, İslam ülkeleri arasında tecrübe paylaşımlarının da yapılabileceği bir İslam pazarının kurulması gerektiğini söyledi. Kabulde, TBMM Türkiye-Kuveyt Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, TBMM Türkiye-Kuveyt Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu da yer aldı.

Kaynak: DHA
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