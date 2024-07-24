TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki gösterdi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresinde senatörlerce ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak "ayakta alkışlayan" topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…"