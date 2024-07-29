TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Dışişleri Bakanı'nın paylaşımına tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Dışişleri Bakanı'nın paylaşımına tepki gösterdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, İsrail'in yaptığı katliamların mahkum olduğunu ve akıl dışı davranışlara başvurduklarını belirtti. Kurtulmuş, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ahlaksızlıkları asla kabul etmeyeceğini ve Filistinlilerin özgürlüğüne kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

29.07.2024 11:25
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir. Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir. Türklerin tarihi de Müslümanların mazisi de bellidir. Geçmişimizde nasıl mazlumdan yana olup zalime karşı durduysak, gelecekte de bu duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz. Ta ki Filistinliler özgür olana dek!"

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Dışişleri Bakanı'nın paylaşımına tepki gösterdi - Son Dakika

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