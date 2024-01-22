TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile bir araya geldi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Meclis'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi kabul etti" denildi.