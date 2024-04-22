TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Mücadele ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vurguladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli Mücadele'nin bir kararlılık gerektirdiğini, vatanseverlik gerektirdiğini, milli mefkureye sahip olmak gerektiğini öncü nesilden öğrenmiş bulunuyoruz. Böylece ortada devlet yokken, devleti için mücadele etmeyi başarabilen, fevkalade zor şartlarda büyük bir galibiyet elde eden atalarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu da tesis etmiştir" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları'nda dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllerini aldı. Kurtulmuş, TBMM'nin hiçbir ülkenin meclisinde görülmeyen onur taşıdığını belirterek, "Yıkılmış, dağılmış, birçok yeri işgal edilmiş ama Milli Mücadele ile birlikte 'Ya Allah' diyerek ayağa kalkan bir milletin yeniden bir devlet kurmasının öncüsü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Daha ortada devlet yokken hem Milli Mücadele'yi veren hem de devletin kurulmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk öncülerini saygıyla yad ediyoruz, hürmetle anıyoruz. Milli Mücadele'nin bir kararlılık gerektirdiğini, vatanseverlik gerektirdiğini, milli mefkureye sahip olmak gerektiğini öncü nesilden öğrenmiş bulunuyoruz. Böylece ortada devlet yokken, devleti için mücadele etmeyi başarabilen, fevkalade zor şartlarda büyük bir galibiyet elde eden atalarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu da tesis etmiştir" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şehitlerin kendilerinden vatanlarına sahip çıkmalarını beklediklerini belirterek, "Başta vatanseverlik olmak üzere, hukuk devleti, demokrasi, gibi kavramlara sahip çıkacak, onları koruyacak bir kuşak nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ise bugünün çocukları yarının büyükleri olarak çocukları yetiştirdiklerini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil de çocukların en büyük liderleri olduğunu belirterek, çocuklara uzay konusunda bilgi vermeyi amaçladıklarını kaydetti.
Daha sonra dereceye giren çocuklara ödülleri verildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Mücadele ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vurguladı - Son Dakika
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 55 mahallesi bulunan yeni dönemin ilk Muhtarlar Meclisi, Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da katıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK'in 23 Nisan'a özel olarak hazırladığı 'İstatistiklerle Çocuk, 2023' bülteninde yer alan verilere dikkat çekerek, çocukların maruz bırakıldığı hak ihlallerine tepki gösterdi. Bulut'un paylaştığı verilere göre son 10 yılda 234'ü 14 yaşından küçük 671 çocuk işçi hayatını kaybetti, 2 çocuk madde bağımlılığından hayatını kaybetti, 40 bin 713 yeni dosya çocukların cinsel istismarı suçuyla ilgili açıldı ve 10 bin 471 çocuk evlendirildi.
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, büyük bir heyecan ve şevkle ilçe için çalışacaklarını belirterek, 'Siyasetçilerle ilgili oluşan, '5 yılda bir gelirler oyları alır, giderler' algısını yıkacağız. Bunun yıkmak için de söz verdiğimiz yatırımları başlatıyoruz. Bornova'yı çeperlerinden başlayıp, merkeze doğru adım adım güzelleştireceğiz' dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak bayramın 104. yılını kutladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Gökçen, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yılında güçlü bir parlamento için, bu güzel bayramın armağan edildiği çocuklar için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.
Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencileri, İsrail'e destek olan markanın ürünlerinin bulunduğu kamyonu protesto etti. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, öğrencilere yerli üretim dondurma dağıtarak çeşitli hediyeler verdi ve Vialand Tema Parkı'na götürme sözü verdi.
Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tetik, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak bayramlarını kutladı.
Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Uyanık, adaylık için gerekli imza konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti ve futbolun sorunlarını çözmek adına aday olduğunu ifade etti. Ayrıca, yabancı hakemlerin kullanılmasının doğru olmadığını ve futbolu yeni bırakmış eski futbolcuların hakemlik yapması gerektiğini söyledi.
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