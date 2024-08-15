TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceği günler yakındır

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'yı ziyaretinde TBMM Genel Kurulu'na hitap etti. Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kurtulmuş, "Türkiye işlenen soykırıma kayıtsız kalmamıştır. Filistin'e ses olmayı sürdüreceğiz. TBMM'de 4 kez bu konuda kararlılık ortaya konuldu. Filistin'de yaşanan katliamlar nefretle lanetlenmiştir. TBMM mensuplarına yürekten şükranlarımı sunuyorum. Filistin topraklarında her türlü zulme uğrayan, hayattan koparılan ama mücadeleden vazgeçmeyen, direnen bütün büyük mücahitleri saygıyla anıyorum. Gazze şehitlerinin hepsini saygıyla yad ediyoruz. İsmail Haniye, Filistin'in tarihine seçilmiş ilk başbakan olarak geçti. Şehitler ölümsüzdür. Haniye'nin şehadetinden sonra Doha'da yapılan cenaze törenine Türkiye en üst düzeyde katılan ülke oldu" dedi.

"Netanyahu ve çetesinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır"

Uluslararası Adalet Divanı'nın açmış olduğu davanın Filistin ve İsrail için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesinin iyi günleridir. Önümüzdeki dönemlerde Netanyahu ve çetesinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır. Dünyanın birçok yerinde Gazze'nin masum insanlarının yanında olan milyarca insan Filistin halkının yanındadır. Filistin'in davası mutlaka başarıya kavuşacaktır. Filistin meselesi bizim için milli bir davadır. Bu mirasa hayatımızın sonuna kadar sahip çıkacağız. Filistin davasının başarıya ulaştığını inşallah göreceğiz. Bugün buradaki bu toplantımız tarihi bir oturumdur" diye konuştu. - ANKARA