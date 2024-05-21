TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan\'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'ın ardından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e resmi ziyarette bulunmak üzere geldi. Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşecek.

21.05.2024 21:27
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'ın ardından Özbekistan'a geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'ın ardından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Kurtulmuş'u, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve diğer ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de Taşkent'e geldi.

Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüşecek. Kurtulmuş, ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edilecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'da Semerkant şehrini de ziyaret edecek. - TAŞKENT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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