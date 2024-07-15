TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitlerin eserlerinden oluşan sergiyi açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitlerin eserlerinden oluşan sergiyi açtı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit anneleri, eşleri, gazi ve gazi eşlerinin yaptığı eserler ile şehitlerin eşyalarından oluşan "Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru" sergisinin açılışını yaptı.

15.07.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit anneleri, eşleri, gazi ve gazi eşlerinin yaptığı eserler ile şehitlerin eşyalarından oluşan "Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru" sergisinin açılışını yaptı.

TBMM Şeref Holü'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında açılan sergi, 19 kategoride 155 eserden oluşuyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan sergiye ilişkin bilgi aldı.

Şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Kurtulmuş'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski meclis başkanları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitlerin eserlerinden oluşan sergiyi açtı - Son Dakika


18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
15:37 Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 19:09:06. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitlerin eserlerinden oluşan sergiyi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement